副總統接見德國馬歇爾基金會訪團 盼共同因應挑戰 (圖)

[Newtalk新聞] 針對立法院對總統賴清德提出彈劾案，立法院今（21日）召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到國會說明，但總統府昨發函立法院長韓國瑜，說明不會列席。國民黨立委王鴻薇痛斥，賴清德沒勇氣來立法院說明，竟然自己製造假訊息、自己當起大法官。 王鴻薇表示，她必須要譴責賴清德拒絕到立法院為自己的清白、政績說明，賴清德居然沒有辯護的勇氣，而且理由竟然是以憲法法庭的判決意旨，稱如果總統到立法院說明是違憲；但是，立法院這次是根據立法院職權行使法第43條邀請賴清德到國會說明，這一條根本沒被判決違憲。 王鴻薇表示，他們為什麼要彈劾賴清德？就是因為賴做了太多的政治「芭樂票」。王接著當場播放畫面，同時呈現賴清德在選情承諾「依立法院職權行使法，總統有義務到國會去進行國情報告」的說法；以及賴清德在選後改口稱，「在大法官還沒有做出釋憲結果之前，不宜貿然採取行動」的說法作為對比。 王鴻薇更表示，賴清德已經不是第一次被彈劾，賴清德的行事風格不尊重民主政治、藐視憲法，在台南市長任內，就曾被監察院彈劾，監察院以賴清德拒絕進入台南市議會，違背地方自治相關精神，而對賴清德提出申誡。 王鴻薇表示，賴清德不但是史上

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3 則留言