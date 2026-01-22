副總統接見德國馬歇爾基金會訪團 盼共同因應挑戰 (圖)
副總統蕭美琴22日上午接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團表示，面對全球地緣政治情勢動盪，台灣與其他民主國家都面臨許多挑戰，期盼透過交流與經驗分享，共同因應全球挑戰。（總統府提供）
中央社記者溫貴香傳真 115年1月22日
其他人也在看
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 342則留言
新北幼兒園師4天踢踹50次 家長心疼孩子情緒潰堤｜#鏡新聞
新北市一家連鎖幼兒園，爆發教保員對幼童不當對待，4天內高達50次踢踹、拉扯行為，學生家長今天（1/22）在立委陪同下召開記者會，心疼小孩在事發後情緒潰堤。更控訴幼兒園不當聘請無照的教保員，對此，新北教育局回應，去年9月完成調查，已針對幼兒園跟教保員開罰13萬2千元。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 11則留言
被提彈劾拒到立院說明 王鴻薇轟賴清德：自己當大法官？
[Newtalk新聞] 針對立法院對總統賴清德提出彈劾案，立法院今（21日）召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到國會說明，但總統府昨發函立法院長韓國瑜，說明不會列席。國民黨立委王鴻薇痛斥，賴清德沒勇氣來立法院說明，竟然自己製造假訊息、自己當起大法官。 王鴻薇表示，她必須要譴責賴清德拒絕到立法院為自己的清白、政績說明，賴清德居然沒有辯護的勇氣，而且理由竟然是以憲法法庭的判決意旨，稱如果總統到立法院說明是違憲；但是，立法院這次是根據立法院職權行使法第43條邀請賴清德到國會說明，這一條根本沒被判決違憲。 王鴻薇表示，他們為什麼要彈劾賴清德？就是因為賴做了太多的政治「芭樂票」。王接著當場播放畫面，同時呈現賴清德在選情承諾「依立法院職權行使法，總統有義務到國會去進行國情報告」的說法；以及賴清德在選後改口稱，「在大法官還沒有做出釋憲結果之前，不宜貿然採取行動」的說法作為對比。 王鴻薇更表示，賴清德已經不是第一次被彈劾，賴清德的行事風格不尊重民主政治、藐視憲法，在台南市長任內，就曾被監察院彈劾，監察院以賴清德拒絕進入台南市議會，違背地方自治相關精神，而對賴清德提出申誡。 王鴻薇表示，賴清德不但是史上新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3則留言
賴清德拒到立院說明被彈劾案 國民黨批「三失總統」
立院發動彈劾總統賴清德，邀賴今至立院全院委員會列席說明遭拒。國民黨批，賴拒依法行政、藐視民意監督是失職；意識形態治國、造成國家空轉是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立是失德，三失總統現竟更直接消失。太報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
賴總統拒赴立院說明彈劾案 在野立委痛批「你不是皇帝」
立法院今、明兩天（21、22日）針對藍白發動彈劾總統賴清德召開全院委員會，不過總統府昨天回函告知賴總統將不予列席；對此，國民黨團痛批這是民主裂解、制度崩壞的起點；民眾黨團則提醒賴清德：你是民主國家選出中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台南購1900劑流感疫苗 26日起供非公費對象接種
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市政府衛生局今天說，因應寒假、春節連續假期，返鄉、旅遊及聚會活動頻繁，台南自購1900劑流感疫苗，26日起開放出生6個月以上非公費對象市民在37區衛生所免掛號費接種。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
6項藥品恐短缺 食藥署調查廠商通報是否違規
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）過年前又傳缺藥，包括抗凝血劑、降血壓藥等6項藥品受影響。食藥署表示，其中1項屬必要藥品，廠商未在供應不穩6個月前通報將調查，如情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節食安 竹市免費發放過氧化氫簡易試劑
（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市政府今天表示，為守護春節期間飲食安全，推動「食品安全簡易試劑」免費領取活動，針對常見於豆製品及其他加工食品中的「過氧化氫」，提供民眾居家檢測試劑。中央社 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
把關食品安全 南投縣衛生局持續監測重金屬風險
為保障縣民飲食安全，南投縣衛生局114年針對賣場、超市及餐飲業等場所進行食品抽驗，共計抽驗36件食品，檢測項目包含多項重金屬殘留，檢驗結果都符合相關法規標準。衛生局表示，未來仍將持續強化市場端監測，確中廣新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 315則留言
幻術大仙「配偶欄歸洞了！」穿唐裝、腳踩木屐 甜攜愛妻登記結婚
台灣知名網紅魔術師「幻術大仙」，靠著變化無窮的手法與幽默詼諧的風格，廣受各大廠商、企業喜愛，活動更是接到手軟。今（22日）他驚喜宣布與女友登記結婚，正式升格人夫，讓網友驚喜直呼：「配偶欄歸洞了。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 6則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 42則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 34則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
南二都恐翻盤？郭正亮爆算命卦象：這人會贏
[NOWnews今日新聞]2026年地方首長選戰逐漸升溫，南二都局勢備受關注，台南市長一役，國民黨謝龍介將正面迎戰民進黨陳亭妃；高雄市長選戰，則由國民黨柯志恩對上民進黨賴瑞隆。前立委郭正亮透露，民進黨...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 68則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 30則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 70則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言