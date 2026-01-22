副總統接見德國馬歇爾基金會 盼與民主國家合作因應全球挑戰

副總統蕭美琴今天(22日)接見「德國馬歇爾基金會」(GMF)跨大西洋訪問團，肯定GMF是提供跨大西洋與太平洋地區交流的重要平台。副總統表示，面對全球地緣政治情勢動盪，台灣與其他民主國家都面臨許多挑戰，她期盼透過此次交流與經驗分享深化彼此合作，共同因應全球挑戰。

副總統蕭美琴22日上午在總統府接見「德國馬歇爾基金會」(GMF)跨大西洋訪問團會長霍雪芙(Alexandra de Hoop Scheffer)、GMF印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)、前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾(Denis Mercier)、前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德(James Everard)、德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊(Marik A. String)、GMF主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼(Daniel Kliman)等人，就台灣當前所面臨的挑戰與機遇進行深入交流。

副總統致詞時首先歡迎訪團來台，並表示「德國馬歇爾基金會」是提供跨大西洋與太平洋地區交流的重要平台，台灣一直非常珍惜與GMF的夥伴關係。

副總統指出，當前全球地緣政治情勢動盪，台灣與其他民主國家都面臨許多挑戰，包括俄羅斯入侵烏克蘭、COVID-19疫情衝擊，以及中國在國際上日益強硬的作為，尤其是針對台灣與印太地區國家。

副總統提到，所幸台灣政府近期與美國達成貿易協議，解決了影響台灣安全與經濟繁榮的不確定因素之一。而在全體人民的努力及社會的創新精神下，台灣持續維持亮眼的經濟成長，不僅股市創下歷史新高，去年經濟成長率更高達7.37%。

副總統表示，在台灣有許多國內外挑戰需要面對與解決的此刻，訪團來台交流非常重要，她期盼此行能為未來雙方的持續交流奠定良好基礎，並互相學習與分享經驗，以因應當前的諸多挑戰。(編輯：沈鎮江)