副總統接見自由聯盟訪團 籲民主夥伴共抗威權等挑戰
（中央社記者溫貴香台北12日電）副總統蕭美琴今天接見第58屆國際自由青年聯盟大會代表團時表示，台灣將持續與理念相近國家攜手捍衛自由民主，共同因應威權主義、假訊息及地緣政治挑戰。
她強調，中國對台軍事恫嚇、灰色地帶侵擾及認知作戰日益嚴峻，台灣將強化全社會防衛韌性，並與國際夥伴共同守護台海及全球和平穩定。
總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統下午接見「第58屆國際自由青年聯盟（IFLRY）大會代表團」致詞時，首先歡迎IFLRY到訪台灣，也感謝聯盟選擇台灣作為本屆大會舉辦地點，這對台灣而言意義重大。
她說，數十年來，台灣與全球自由主義陣營始終維持密切的夥伴關係，她也曾擔任國際自由聯盟（Liberal International）副主席，成為第一位來自亞洲的理事會成員。
副總統指出，多年來台灣已發展為成熟且開放的自由民主社會，也對自身民主制度、公民社會發展，及持續推動人權與自由的人民感到自豪。台灣也以成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家為榮，這項成果歷經十餘年激烈的社會辯論與努力。今天的台灣已是一個開放包容、持續追求進步的社會。
副總統提到，當前全球正面臨地緣政治轉變、新興科技與人工智慧發展，及社會兩極化、虛假訊息及惡意政治影響等挑戰，削弱大眾對政治體系的信心和對彼此的信任。這些都需要國際社會共同因應，台灣也致力成為亞洲乃至世界的一股良善力量。
副總統同時說，台灣為建立民主制度付出巨大的努力，並致力守護民主與自由等已深植於台灣人民心中的基本價值。在面臨的諸多挑戰中，以來自中國的威脅為最，包括軍事恫嚇、灰色地帶侵擾、認知作戰與滲透，以及網路攻擊等。
她並感謝世界各地理念相近的夥伴長期支持台灣，共同捍衛自由與民主。尤其看到訪團成員都是懷抱理想與希望、目標明確的年輕人，相互扶持、激勵，並分享實踐和經驗，令人感到振奮。
副總統特別向來自烏克蘭的訪團成員表達敬意，並表示，俄羅斯入侵烏克蘭持續造成傷亡與苦難，提醒世人自由的珍貴，以及面對威權主義威脅需做好充分準備並強化韌性的重要性。烏克蘭展現的韌性也啟發許多台灣人民，面對強大威權勢力時，應如何透過不對稱防衛與社會韌性守護自由與人民的日常生活。
副總統表示，台灣正積極推動全社會防衛韌性，包括資通網絡安全、民生物資盤整及配送、關鍵基礎設施維運、供應鏈韌性，更期待民主國家在艱困時刻互助的能力等。
副總統感謝國際自由聯盟、弗里德里希諾曼自由基金會（FNF）、亞洲自由民主聯盟（CALD）、IFLRY及各國青年代表長期支持台灣，面對專制政權持續打壓台灣的國際空間、限縮台灣的國際影響力，要感謝各位國際夥伴持續協助台灣抵禦壓力，並提供台灣國際參與的平台。
副總統表示，台灣將持續與理念相近夥伴攜手捍衛共享價值與共同利益，維護歐洲、烏克蘭與台海的和平穩定，確保現代科技帶來繁榮與進步。
接著，國際自由青年聯盟妮歐（Hania Knio）會長遞交挺台聲明稿給副總統。訪賓一行由國家安全會議副秘書長林飛帆、李問、外交部次長陳明祺陪同拜會副總統。（編輯：蘇龍麒）1150612
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