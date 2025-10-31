副總統接見菲律賓參議員 盼持續深化台菲夥伴關係

（中央社記者溫貴香台北31日電）副總統蕭美琴今天表示，台菲夥伴關係近年顯著提升，在經貿、投資、觀光旅遊等領域的合作都取得進展。她強調，作為鄰近國家，台灣社會樂於幫助國際友人，並盼持續深化與菲律賓的合作關係。

總統府今天發布新聞稿指出，副總統下午接見菲律賓參議員潘吉里納（Francis Pancratius “Kiko”Pangilinan）伉儷致詞時表示，儘管面對當前國內外諸多挑戰的複雜局勢，台灣社會仍一如既往地保持高度韌性。

她說，近年來台灣與菲律賓的夥伴關係顯著提升，在經貿合作、投資、觀光旅遊等領域都取得進展。作為鄰近國家，台灣與菲律賓彼此的發展與變化相互影響，必須以堅定務實的態度應對可能發生的挑戰，攜手合作尋求解方。

副總統提到，除了維護航行自由、海上安全及保護海域外，台菲兩國也面對自然災害與颱風等挑戰，但共同面對難題正是鄰邦之間責任與友誼的體現，作為鄰近的夥伴，台灣社會樂於向國際友人伸出援手、提供協助。（編輯：蘇龍麒）1141031