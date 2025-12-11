副總統接見金石獎得主 打造符合民眾需求住宅環境

（中央社記者溫貴香台北11日電）副總統蕭美琴今天接見建築金石獎得獎企業等人，肯定並感謝大家在建築領域的貢獻。她說，政府積極推動居住正義相關政策，提升民眾生活品質、安全、永續理念，期盼共同打造符合民眾需求的住宅環境。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見第33屆建築金石獎得獎企業與地方政府獲獎單位代表致詞表示，非常高興能在具有歷史意義的台北賓館接待得獎代表。建築金石獎創立30多年來，以「品質、品牌、品味」3大核心價值為目標，確保建築安全、融入社會信任及責任，並結合現代美學與綠建築理念推動淨零碳排。

蕭副總統表示，政府近期積極推動社會住宅、包租代管等居住正義相關政策，期盼打造符合不同社群需求的住宅環境。除了居家品質外，民眾對公共生活以及公共建設品質也越來越重視，包括產業轉型的舊工廠再造、大型演唱會公共空間、社區周邊公園以及其他公共設施等，都是提升民眾整體生活品質、永續、安全的重要關鍵。

最後，蕭副總統代表國家再次恭賀所有獲獎企業及政府單位，並肯定長期以來對台灣住宅、商業空間及公共建設所做出的傑出貢獻。（編輯：蘇志宗）1141211