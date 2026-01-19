副總統接見金駝獎得獎人 肯定志工是社會珍貴力量

副總統蕭美琴今天（19日）接見「第30屆志願服務楷模『金駝獎』得獎人」。(取自總統府flickr)

副總統蕭美琴今天（19日）接見「第30屆志願服務楷模『金駝獎』得獎人」，肯定志工夥伴長年投入志願服務、默默付出，成為臺灣社會最溫暖而堅韌的力量。

蕭美琴副總統致詞時首先祝賀獲獎的志工，並表示，志工夥伴長年在各個角落無私奉獻，讓臺灣的社會變得更好，因此特別代表國家、政府以及人民向大家表達感謝。也正因為有志工的付出，臺灣社會才有許多溫暖、感動人心以及彼此相互幫助的故事。

蕭美琴副總統並指出，得獎志工多年來付出努力，投入數十年、上萬個小時，在各個領域中幫助了無數臺灣人民，例如鄧秀英女士秉持「老吾老以及人之老」的精神，服務涵蓋社福、醫療以及災害復原。不僅深入災區支援，也是醫院陪診制度的幫手，服務時數已經將近3萬個小時，非常不簡單，是社會當中非常溫暖而且不可替代的力量。鄭彩鑾女士自編「健口操」守護長者的健康，帶領長輩站上活力的舞臺，並號召女兒投入，實現「一人志工，全家志工」，是高齡志願服務最光輝的典範。陳雪花女士將30多年的教職轉化為輔導的力量，在生命線長期守護大夜班電話那端無助的民眾，接住無數脆弱的生命，並透過正向教養的課程，在家庭教育領域散播溫暖與希望。

副總統表示，在場的都是今年的得獎者，相信大家身邊還有許多一樣投入志工服務的夥伴。雖然未必像得獎者一樣累積數十年、好幾萬個小時的投入，但每一份付出，都是社會最珍貴的力量。志願服務不只是一種付出，更是一種收穫。每一位志工都是推廣志願服務、最好的代言人。