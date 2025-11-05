副總統接見駐聯合國常任代表 感謝助台在聯合國體系發揮貢獻

副總統蕭美琴今天(5日)接見「駐聯合國常任代表訪問團」，感謝各常任代表長期以來對台灣的支持與協助，讓台灣能在國際體系、尤其是聯合國體系持續對全球作出貢獻，扮演有意義的角色。

馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克(John M. Silk)、巴拉圭駐聯合國常任代表斯卡畢尼(Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi)、斐濟駐聯合國常任代表塔拉吉尼吉尼(Filipo Tarakinikini)等人5日上午由外交部次長葛葆萱、駐紐約辦事處大使李志強陪同，前往總統府拜會副總統蕭美琴。

副總統致詞時，首先代表台灣人民與政府致上誠摯問候及歡迎，並表示很高興訪團能夠來到台灣，增進彼此對共同利益的瞭解，並分享致力成為世界良善力量的理念與行動。

副總統也由衷感謝各常任代表作為台灣友人，長期以來對台灣的支持與協助，幫助台灣在國際體系、尤其是聯合國體系中扮演有意義的角色。

副總統表示，儘管台灣所面臨的處境十分艱難，但各常任代表的支持與聲援總能給予台灣堅定的信心，不因為不公平的待遇而退縮，台灣也將持續在公共衛生、氣候韌性、人道援助、經濟發展等諸多領域發揮貢獻全球社會的角色。