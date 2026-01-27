副總統肯定國立大學15校跨域合作 期許為國家培育創新與專業人才

副總統蕭美琴今天(27日)出席「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」時表示，高等教育必須打破校際藩籬、強化跨校與跨域整合，協助年輕世代拓展視野、增加多元發展的機會。副總統也期盼「台灣國立大學系統」持續深化合作，成為青年最堅實的後盾，為國家培育具備專業、創新思維與國際視野的優秀人才。

副總統蕭美琴27日前往台中出席「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」，她在致詞時首先肯定「台灣國立大學系統」在短短三、四年間，不僅持續擴大規模，更在地理上延伸至東部地區，跨越本島連接金門，展現多元發展的可能性。

副總統指出，「台灣國立大學系統」自 2021 年由中興大學倡議成立，從最初的11所學校擴大至目前共15所，匯聚近12萬名學生與5千位教師，形成一支資源豐富的「教育國家隊」。這樣的合作模式正在打破校園之間的圍牆，撐起培養台灣下個世代青年的未來，值得肯定。

副總統接著分享自身求學經驗並指出，年輕人在面對快速變動的世界時，往往對未來方向感到徬徨與不安，但她也看到大學教育正積極回應這樣的挑戰，尤其當前科技發展日新月異，人工智慧已成為各行各業的標準配備，包括資訊取得模式及產業結構，都與過去大不相同。此外，太空產業、衛星科技、海洋永續與藍色經濟的興起，也為台灣帶來新的責任與機會。

副總統表示，賴清德總統在就職演說中提出台灣要有競逐太空、探索海洋的企圖與胸襟，而「台灣國立大學系統」推動的跨校、跨域共榮，正是一個重要起點，面對許多領域都需要跨域學習的趨勢，透過這15所學校所建構的國際夥伴關係及更多元的探索選項，將能協助年輕人擴大視野、增加多元發展的機會，這也是賴總統提出「青年百億海外圓夢基金計畫」最重要的精神。

副總統也感謝各校願意跨越校際藩籬，進行跨域合作，為下一世代的青年學子打造更強壯的翅膀，讓學生擁有解決複雜問題的能力，也更有自信地與世界對話。她並表示，世界看見台灣，不僅是因為科技實力，更是因為一群具備創新思維、願意擁抱世界的年輕世代，以及願意傾聽、給予年輕人成長空間的師長。

副總統最後也期盼「台灣國立大學系統」能深化跨校合作並持續壯大，成為學生最強的後盾，也為國家培育更多有理念、有志氣、有勇氣、有自信，更有專業與能力的優秀人才。(編輯：宋皖媛)