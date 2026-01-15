副總統與圓夢計畫青年座談 期勉成為台灣與世界橋梁

（中央社記者溫貴香台北15日電）副總統蕭美琴與「青年百億海外圓夢基金計畫」圓夢青年座談表示，該計畫提供青年走出國門、拓展視野，進行國際交流的機會，期勉青年成為台灣與世界的橋梁，把台灣帶向世界，也把世界的精彩與創新帶回台灣、讓台灣更好。

總統府今天發布新聞稿表示，蕭副總統13日與「青年百億海外圓夢基金計畫」圓夢青年座談，首先聽取青年代表分享參與海外圓夢計畫的歷程，隨後針對各項計畫內容與成果進行意見交流。

廣告 廣告

副總統表示，參與該計畫的青年表達能力俱佳，能清楚傳遞自身文化觀點，此次赴美交流不僅分享台灣文化，也在國際場合中展現台灣青年的自信，過程中並深刻體會台灣的重要性與文化價值，以及身為台灣人的驕傲。

蕭副總統指出，長期以來台灣人民在經濟、社會等各領域累積的努力與成果，已讓國際社會看見並更加了解台灣，現在的台灣已能以嶄新的自信面對世界局勢。

副總統也提到，台灣與美國共享學術自由理念，雙邊透過自由開放的方式進行交流。有許多美國小朋友想要學習華語，也很希望能與台灣進行華語教學交流，然而當前美國極為缺乏華語教師，鼓勵台灣青年未來亦可考量赴美擔任華語教學工作，強化國際鏈結交流。

副總統說，美國社會對台灣美食高度喜愛，過去幾十年間，台灣美食文化於美國快速擴展，她在駐美期間，僑委會也曾安排台灣名廚至當地進行美食交流，深受歡迎，形成美食外交。

此外，對於青年代表為了將台灣文化透過實際教學、互動體驗等方式分享給他國學生，所製作一套介紹台灣各面向的教材，副總統說，由於駐美代表處於美國各大城市皆派駐人員協助推動台美教育合作，也經常至各地學校進行文化交流，未來可考量透過代表處於美國各地推廣這套台灣教材，亦可提供教育部參酌運用。

副總統表示，社會必須不斷創新與進步，鼓勵青年藉由參與「青年百億海外圓夢基金計畫」前往各國交流，實地體驗人際互動，開拓國際視野。

蕭副總統指出，部分年輕人常常在社群網站上交流，卻缺乏實體互動，長期而言對社會產生的影響值得省思。此外，人工智慧與新興科技迅速發展，對各行各業帶來機會與挑戰，期勉青年能藉由國際觀察，了解不同社會如何因應挑戰，進而思考國家可借鏡之處。

副總統強調，「青年百億海外圓夢基金計畫」提供青年有機會走出國門、拓展視野，正是總統高度重視的原因。台灣每一名有意願的青年，都應該有機會參與此類交流，當青年透過計畫獲得國際交流的經歷，不僅能提升自我、增進自信，也有助於激發創新思維，更能將國際創新帶回台灣，促進雙向交流。（編輯：謝佳珍）1150115