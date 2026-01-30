副總統蕭美琴到亞創中心無人機座談 強調非紅供應鏈、為國防預算被卡關安撫廠商

副總統蕭美琴26日到訪嘉義亞創無人機中心和數十家業者座談，談的不深，但強調非紅供應鏈以及國防預算問題。（圖片來源／縣長翁章梁臉書）

副總統蕭美琴星期一（26日）下午到訪嘉義亞創無人機中心，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、立委陳冠廷全程陪同，主要目的是和無人機協會、廠商面對面座談，將和雷虎科技、中光電等20家廠商、教授、工研院等代表座談，以產、官、學為主，沒有軍方人員。

蕭美琴在臉書上分享參訪心得，不忘提醒立法院不分政黨應促成國防預算過關，「無人機產業的發展，能帶動馬達、引擎、工具機等相關供應鏈，與百工百業息息相關。因此，我也要請大家一同支持政府年度總預算與國防特別預算，讓我們能為產業的規模化與國際化，奠定最穩固的基礎。」

蕭美琴到訪嘉義，翁章梁、蔡易餘、陳冠廷全程陪同

嘉義縣長翁章梁則表示，兩年前蕭副總統以當選人身分視察無人機產業，當時也是由翁章梁帶著無人機國家隊的廠商，和副總統做相關的簡報說明，如今舊地重遊，台灣的無人機產業也比當年蓬勃發展。

翁章梁還「劇透」，未來太保的亞創中心將由中央接手，中央已經決定投資建立國家級的無人機研究創新中心，未來會納入大同技術學院變成亞創二館，持續擴大台灣的無人機產業，目標生產進軍全球市場。

這場難得請到蕭美琴的活動，受邀出席的業者有璿元科技、誼卡科技、.智飛科技、環球防衛科技、中光電、雷虎科技、藏識科技、工研院機械與機電系統研究所、廠協會代表羅正方、富蘭登科技、虎尾科技大學、大亞電線、亞洲航空、新樂飛、自強工程顧問、擎壤科技和碳基科技等，雷虎科技董事長陳冠如親自出席。

國防預算被卡在立院，蕭美琴安撫廠商

蕭美琴主要宣導非紅供應鏈，在市場上，其實很多無人機零件可以從越南等國家取得，但不保證有排除紅色供應鏈，但政府對無人機的標案採購是中長期戰略，也因此要逐漸以案養產業，打造出台灣自主的無人機產業鏈。

在座談會上，業者提出問題不多，但軍備局500億的標案，是目前國內無人機產業最大的期待，然而國防預算被卡在立法院，也令業者憂心忡忡。蕭美琴安撫廠商，隨然國防預算還卡在立法院，但是各單為還是有一些特別預算可以支應。

蕭美琴還向業者表示，未來，政府會持續透過行政院統籌，整合跨部會資源，作為產業最堅實的後盾，協助業者縮短國際技術差距、拓展出口機會。期待產官學研攜手合作，打造具備國際競爭力的生態圈，讓台灣無人機產業站上國際舞台。

