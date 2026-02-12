副總統蕭美琴台中探訪家扶孩童，見證才藝培力20年成果。（圖：家扶基金會提供）

副總統蕭美琴今天（12日）到台中，參加家扶基金會「才藝綻放、幸福相伴」活動，家扶青年也分享海外圓夢心得，踏出舒適圈，將興趣專長延伸至國際，轉化為更寬廣的生命經驗。蕭美琴說，總統關心的「青年百億海外圓夢基金計畫」，去年至今，超過1400人申請，讓年輕人更早接觸世界，培養下個世代台灣青年面對世界的氣魄。

春節在即，副總統蕭美琴今天特別到台中家扶基金會，與21名家扶孩子有約，除欣賞孩子們才藝成果，也親切與兒少一同拿起剪刀，合力創作象徵新春祝福的迎春剪紙，共同迎接新年到來。家扶表示，此次活動不僅為「家扶才藝20」系列行動揭開序幕，更透過副總統的陪伴，讓孩子們累積持續向前的希望力量。家扶董事長劉邦富說，政府「青年百億海外圓夢基金計畫」，成為協助青年接軌國際的重要推手，多名兒少與青年，在社工與師長長期陪伴下，累積實力，藉由政策資源踏出舒適圈，將原本的興趣與專長延伸至國際與跨領域場域，轉化為更寬廣的生命經驗。來自宜蘭家扶、就讀政大法律系的陳廷分享，他申請進入澳洲國際大學教育團隊實習，不僅實際參與招生、行銷與內容製作等實務，也在真實的國際職場，學習承擔責任，反思如何將獲得的資源回饋給更多需要支持的孩子。南高雄家扶的吳宥臻，則將自小對舞蹈的熱愛帶向國際，透過計畫赴海外接受系統性的舞蹈與聲樂訓練，一步步將夢想化為具體成果，累積出面對挑戰的強大自信。

蕭美琴說，家扶基金會76年，陪伴許多兒少長大，是政府最佳夥伴，代表總統向家扶賀年，並指出，總統關心的百億青年圓夢基金計畫，去年推出至今，全台超過1400名青年順利申請，總統希望讓年輕人更早接觸世界，透過交流彼此激勵，培養台灣下個世代青年面對世界的氣魄。此外，政府推出多項新政策，比如文化部針對13歲至22歲青年，推出1200點文化幣，可買書、看表演、聽演唱會，運動部籌辦500點運動幣，鼓勵大家在學業之外，發掘潛能，透過多元夢想和歷練，全方位接觸世界，並成為在世界站穩腳步的重要基礎。（寇世菁報導）