副總統蕭美琴突現歐洲議會演講 創造歷史 中國氣炸
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴（後中）在峰會上發表演說。（圖片來源／IPAC）
副總統蕭美琴台灣時間8日凌晨驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的IPAC峰會發表專題演說。她強調，國際體系的完整性和全球繁榮，有賴一個強韌而自由的台灣。
副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，突然出現在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表演說。事前保密到家，主辦單位臨時通知記者下一場次「將由台灣的副總統和外交部長出席，副總統將向峰會發表演說。
外交史無前例，副總統蕭美琴在歐洲議會演講
蕭副總統在演講時說，台灣是多元化的社會，重視公開的對話、負責任的政府、公平的選舉以及信仰和言論自由，相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。
副總統說，歐洲在炮火下捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主。台灣的民主並不完美，但它是開放的，不會壓制與批評；它不懼怕透明度；它不要求忠於強權，而是忠於法律和人民。「作為民主國家，我們相信自由的政治和經濟體系能帶來繁榮和成長」。
副總統說，這次的IPAC峰會不僅僅是一個在歐洲的論壇，更是一個全球時刻，匯集了來自不同地區的成員，他們理解開放社會在全球各地面臨緊迫且共同的議題：軍事壓力與灰色地帶脅迫、網路攻擊與假訊息、利用經濟槓桿換取政治順從、實體與數位基礎設施的破壞，以及意在破壞團結與公眾信任的外國干預。
指對台灣的威脅，是「國家級」行為者
她指出，這些威脅的源頭是「國家級」行為者，他們遵循共同的劇本，企圖透過分裂、破壞穩定、讓民主體制受質疑，以擴大影響力。
蕭副總統說，「我們正處於一場長期的競爭中，這不是為了爭奪霸權，而是為了維護一個以和平合作為基礎，而非以武力或脅迫的規則為本的國際秩序」。
她說，有鑑於來自中國的軍事和安全壓力日益加劇，台灣致力於增加國防投資，目標是在2030年時達到GDP的5%。但是安全不僅僅是軍事實力，更源於國內。「世界上，有些人稱之為全民防衛，我們稱之為全社會防衛韌性。這意味著讓社會的各個部門參與其中，從網路防禦、應急響應到民防準備」。
副總統說，台灣對世界很重要，至少有3個核心原因。
首先，台灣是一個蓬勃發展的民主國家，台灣證明民主可以在亞洲蓬勃發展。儘管受到內外壓力，台灣仍繼續舉行自由選舉，保障公民自由並支持社會多元化。「台灣已經證明，只要人民可以自由選擇，民主就能成為一個可行的選擇」。
台灣製造的晶片和零件，全球關鍵的經濟參與者
第二，台灣是全球關鍵的經濟參與者，台灣製造的晶片和零件，為手機、汽車、醫療設備和國防系統提供動力。台灣在全球互聯的科技供應鏈中扮演維護和平及維持經濟持續發展的重要角色。
第三點是，儘管被排除在國際組織之外，台灣仍有所作為。台灣為全球的人道主義援助、救災、公共衛生和永續發展目標做出貢獻。「即使我們不被允許在談判桌上占有一席之地，我們也堅持全球的標準」。
副總統說，台灣之所以重要，不是因為台灣是受脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。
台灣海峽的和平，對全球穩定和經濟重要
她也對與會的IPAC成員表示，台灣期待在至少4個領域深化的合作。首先是貿易和技術合作；第二是全社會防衛韌性；第三是全球包容；第四，就是台灣海峽的和平。
她強調，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。這些不是恩惠，而是建設性的夥伴關係。「一個更強大的台灣，意味著一個更穩定的印太地區，而一個穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界」。
副總統也表示，在國際參與方面，台灣一直以來都非常艱難。然而台灣一直致力於成為世界上一股良善的力量。「我們不僅僅想要生存，我們希望民主能夠蓬勃發展」。台灣不僅僅在捍衛所擁有的，更在建立希望的未來樣貌，一個人民和社會更加緊密、更加團結、更有能力，當然也更強大的未來。
更多信傳媒報導
從家鄉味到米其林的高雄新臺菜
台積電運動會》魏哲家主持開場 黃仁勳站台致意「台積我愛你」
2025台塑運動會》總裁吳嘉昭主持 王文淵喜逛園遊會、王瑞華跑步、李寶珠和老友話家常
其他人也在看
藍白合破口？鍾小平喊要黃國昌幫站台 黃：抹黃抹黑柯文哲何時道歉？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前接受廣播專訪，被問到台北市長蔣萬安是否可替民眾黨議員參選人站台，戴錫欽稱當然可以，國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
慶祝首屆海巡節 賴清德：向藍色國土守護者致敬
今（8）日是海巡節，除了日前海巡署舉行海巡節慶祝表揚活動、邀請行政院長卓榮泰出席之外，賴清德總統今天也在臉書貼文，「向藍色國土的守護者致敬！」謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！中天新聞網 ・ 10 小時前
蕭美琴赴歐演說、鄭麗文卻悼念共諜吳石！吳思瑤直呼：一個台灣兩個世界
副總統蕭美琴今（8）日在外交部長林佳龍陪同下，前往在歐洲議會舉辦的IPAC峰會上發表演說，是為我國重大外交突破；國民黨主席鄭麗文下午則將出席追思活動，悼念因共諜身分遭槍決的吳石等人。民進黨立委吳思瑤指出，蕭美琴的外交突圍帶給台灣人無上的光榮；鄭麗文卻將白色恐怖染紅、把中華民國出賣了，令她直呼「一個台灣，兩個世界！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
蕭美琴在歐洲議會發表IPAC峰會演說 中國稱強烈憤慨
（中央社記者張淑伶上海8日電）副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。中國駐歐盟使團今天對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。中央社 ・ 16 小時前
黎崇恩現身IPAC峰會 盼各國議員發揮影響力救黎智英
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）香港媒體大亨黎智英的兒子黎崇恩今天向出席IPAC年度峰會的各國議員表達請求，期盼他們在各自國家的議會，竭盡所能，發表公開、跨黨派聲明，要求中國立即無條件釋放黎智英。中央社 ・ 1 天前
鄭麗文曝進國民黨第一件事 國共和解 為白色恐怖受難者平反
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，特別提早10分鐘到場，與在場的受難者家屬一一致意。不過整場活動因中共地下黨員及情報人員吳石也在追思名單而惹議。鄭麗文特別發表20分鐘演說，控「綠營側翼的各種詆毀扣帽，不是新聞」，並強調「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價，這是民主轉型後最基本的權利，也是我們的底線。」中時新聞網 ・ 11 小時前
台幣貶破31關卡 成交量暴增至27億美元 短線弱勢格局
台股昨（7）日走跌248點，外資連續六個交易日「提款」台股，新台幣匯價昨日跌破31元整數大關，終場收在31.045元，睽...聯合新聞網 ・ 20 小時前
蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談
政治中心／綜合報導2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。民視 ・ 9 小時前
豬肉解禁 賴清德籲一起繼續支持台灣豬
全台肉品市場7日恢復拍賣，市場豬肉攤今（8日）全面正常販售溫體豬，總統賴清德稍早也在臉書發文喊「台灣豬回來了！」他並感謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合，「這周末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉！」中時新聞網 ・ 11 小時前
「一個台灣，兩個世界」 蕭美琴登歐洲發聲VS.鄭麗文追思共諜
[Newtalk新聞] 今（8）日，台灣政壇出現強烈對比的一天：副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，前往歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，象徵台灣外交的重大突破；同日，國民黨主席鄭麗文則出席統派社團舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念因共諜身分被判處死刑的吳石等人，引發民進黨立委吳思瑤及社會輿論激烈批評。 民進黨立委吳思瑤指出，這是同一天發生的兩件事：蕭美琴「驚喜」現身挺台國際會議，鄭麗文「驚嚇」出席紅統共諜活動。蕭美琴以台灣副總統身份踏上歐洲，並首次在國際重要組織發表演說，展現突破性的外交突圍，帶給台灣人民無上的光榮。 相較之下，鄭麗文追思「叛國投共」的共諜行為，吳思瑤直言，這是對中華民國的背棄。吳石在1950年被蔣介石政府破獲共諜案並判處死刑，他曾是中共安插於國民黨內的最高諜報人員，負責竊取國家機密，若未被揭發，中華民國可能早已不復存在。吳思瑤批評，鄭麗文此舉不僅褻瀆國軍烈士與遺族，更是對白色恐怖受難者的羞辱。 吳思瑤強調，這並非單純的政治思想差異，而是嚴重的價值偏差。她指出，鄭麗文上任前即派副主席赴中國會見國台辦官員，合作推動統一；上任後新頭殼 ・ 13 小時前
鄭麗文追思共諜！綠委批：形同吐蔣介石口水
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官、遭到蔣介石政府槍斃的吳...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 16 小時前
顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員喊話殺青了
生活中心／李世宸、張皓宇、SNG 台北報導資深演員顏正國猝逝，今天好友殯葬業網紅鋼鐵爸，為他舉辦莊嚴的告別式，上百位白衣人出席，衣服寫著「情義重天」，白衣人出席，場面莊嚴，演員黃尚禾致詞時落淚，喊話「國哥殺青了」，藝人高捷、李興文、喜翔，也來送顏正國最後一程。"無聲的所在"：「紛紛擾擾，吵吵鬧鬧的日子活下來。」告別式上演唱，致敬知名資深演員顏正國，告別式8號莊嚴舉辦，合作演員黃尚禾致詞時當場落淚。藝人黃尚禾：「國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見，這種我們拍片常常在殺青的時候會講的話，我這一代的演員，會因為你的存在，獲得你的能量。」好友殯葬業網紅鋼鐵爸，幫忙辦告別式，身上白T寫著情義重天，他也難過透露好友告別式辦完，下周要辦自己母親的告別式。顏正國告別式今天舉辦。（圖／翻攝顏正國臉書）殯葬業網紅鋼鐵爸阮橋本：「我一直告訴我自己說，我一定要堅強我不能倒，我還是要感謝在座這麼多人，來這邊陪阿國。」歌手李千娜"莫忘"：「關上門獨自一個人時候，無聲破涕失控。」演員李千娜，自錄影片演唱歌曲，也淚流滿面妝都給哭花了，顏正國逝世消息來的突然，演藝圈好友都來送他最後一程，藝人小馬首先現身，還有顏正國過世後也始終現身大小場合的資深演員李興文還有高捷。藝人高捷：「阿彌陀佛，迴向給阿國。」顏正國告別式今天舉辦。（圖／翻攝顏正國臉書）藝人李興文：「看到其實這麼多人對他不捨，感到很難過。」藝人唐從聖：「是條漢子，以前曾經是我的偶像，（最敬佩他的部分？）能夠徹底的改變，重啟第二人生很不容易。」藝人楊貴媚：「請他媽媽要保重，但我真的沒有想到，他的小孩這麼小。」知名導演魏德聖也出席告別式，停留一段時間，文化界包括台北市文化局長蔡詩萍，也來為顏正國送行，現場上百位白衣人，還有白色禮服女子穿梭現場幫忙，傳出來自「殯葬界蔡依林」劉君玲創立的人力公司，各界好友陪伴顏正國，希望好小子的身影，永留大家心中。原文出處：顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員黃尚禾喊話殺青了 更多民視新聞報導「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬顏正國頭七！鋼鐵爸淚崩告別：7天像過一世紀告別顏正國《少年吔，安啦！》重返電影院 高捷、喜翔攜400人淚唱〈無聲的所在〉追憶民視影音 ・ 13 小時前
楊梅警啟動「行人交通安全大執法」強化取締車不讓人與行人違規
為維護行人通行安全，楊梅分局自11月份起執行「行人交通安全大執法」專案勤務，針對「車不讓人」及「行人違規」等行為加強取締，期望透過嚴正執法與強化宣導，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全的道路環境。 為防止交通事故悲劇發生，將針對行人穿越道、學校周邊及易肇事路段加強桃園電子報 ・ 13 小時前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 7 小時前
蕭美琴赴歐議會演說 中國駐歐使團氣跳腳：一中原則！
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在比利時布魯塞爾的歐洲議會發表專題演說，成為台灣近年來首位在外國國會正式演講的副總統級官員。此舉引發北京強烈不滿，中國駐歐盟使團今（8）日發布聲明，指責歐方「為台獨行徑撐腰張目」，並聲明已向歐洲聯盟提出嚴正交涉。 蕭美琴此行是在外交部長林佳龍的陪同下，赴歐出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會。她以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說，強調「台海和平對全球穩定與經濟發展至關重要」，並指出「更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區，而穩定的印太地區，則帶來更安全的世界」。 會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 圖：翻攝自Taiwán en Colombia臉書 蕭美琴在演說中重申，台灣是多元、開放且民主的社會，珍視公開對話、公平選舉與信仰及言論自由，並新頭殼 ・ 12 小時前
中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究
中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有...聯合新聞網 ・ 21 小時前
鍾小平喊幫藍站台 黃國昌不領情反嗆：抹黃抹黑柯文哲何時道歉？
面對2026地方大選，國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前接受專訪時，被問到台北市長蔣萬安能不能替民眾黨議員參選人站台，戴錫欽說當然可以，國民黨台北市議員鍾小平則說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，也爭取民眾黨主席黃國昌幫他們站台。對此，黃國昌今天（7日）受訪時說，站台不站台是以後的事，現在最重要的是鍾小平惡意抹黃、抹黑民眾黨前主席柯文哲，「什麼時候要出來誠心公開道歉？」鏡報 ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會發表演說 綠委讚國際對台支持新高度
副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲表示，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度。中時新聞網 ・ 17 小時前
最新／IPAC演說驚艷歐洲議會 蕭美琴明晨6時返抵國門發表談話
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）於歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，總統府公共事務室今（8）日發布消息指出，蕭美琴預計於明（9）日上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統將在國賓門簡短發表談話。民視 ・ 13 小時前