副總統蕭美琴走訪竹北老市場 大讚轉型有感

副總統蕭美琴（左三）參訪轉型後的竹北市場，竹北市長鄭朝方（左四）邀副總統與攤商共進下午茶。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

副總統蕭美琴廿一日下午至竹北，前往仁義市場視察地方傳統市場的改造成果。蕭美琴表示，她因外交工作走訪過世界各地，深深體會要真正認識一個地方文化，最好的方式就是走進傳統市場。

竹北市長鄭朝方向蕭美琴說明市公所近年推動三座傳統市場轉型的努力。鄭朝方說，為提升市場競爭力，市公所積極向經濟部爭取改善經費，並已陸續完成竹北市場及仁義市場的階段改造工程。這些改造不僅改善環境品質，更透過創新與美學導入，成功吸引更多消費族群，其中竹北市場的「太子樓廊道」、仁義市場的「大小客廳」等特色空間，更是獲得民眾高度肯定，也帶動攤商收益成長約一至三成，成果顯著。

鄭朝方表示，這次仁義市場的改造以「攤招更新、導引優化、生活客廳」為三大核心，讓傳統市場呈現出新生命，盼市場保留親切人情味的同時，也具備現代市場該有的美感與便利性。

蕭美琴指出，這次在鄭朝方的安排下，不但看見傳統市場的新風貌，更感受到市場裡也能展現美學、香氛與令人驚豔的「大小客廳」，那份溫暖與用心，讓她十分感動。

她說，這樣的轉變象徵著竹北不僅是科技重鎮，更是百工百業都被看見、被重視、被照顧的城市。尤其竹北的清潔隊相當有特色，並承諾下次一定要找時間前往清潔隊參訪。

參訪結束後，蕭美琴、鄭朝方及竹北三座市場的攤商代表共進下午茶，近距離交流。現場特別準備客家傳統點心，包括艾草粄、黑糖發糕、紅麴米糕等，副總統與攤商們寒暄互動，此次參訪不僅展現竹北多元與傳統兼具的飲食特色，也呈現市井日常中的「竹北感性」。