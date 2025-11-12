副總統親頒「企業海洋永續貢獻獎」 表揚台灣產業珍貴精神

海洋委員會12日在台北舉辦首屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，副總統蕭美琴也親臨會場並擔任頒獎人。蕭副總統感謝獲獎企業不分規模大小，都願為海洋永續盡一分心力，並表示這是台灣產業最珍貴的精神。副總統也強調政府不會缺席，將持續推動海洋政策，打造與海共榮的永續國家。

為肯定國內企業推動海洋永續的卓越貢獻，海洋委員會今年(2025年)起設立「企業海洋永續貢獻獎」，並於12日在台北101舉行頒獎典禮，公開表揚善盡社會責任的企業，也展現台灣在推動永續發展上的堅定承諾。

海委會特邀副總統蕭美琴親臨並擔任頒獎人。副總統表示，台灣是被海洋擁抱的島嶼，依海而生、也因海而興，但海洋也正面臨許多挑戰，包括工業、垃圾汙染、過度捕撈及氣候變遷，因此，保護海洋不單是環保議題，更是對下一代、對地球的責任。

副總統也強調，面對這些挑戰，政府不會缺席。今年9月海委會以「永續海洋」為核心發表「國家海洋政策白皮書」，朝向生態與產業平衡發展的方向前進，而獲獎企業則是以實際行動展現對海洋永續的承諾。副總統說：『(原音)今天在場的許多企業代表，有大型企業，但是也有中小微型企業，也在資源非常有限的情形之下，依然堅持投入海洋永續的行動，展現出企業的韌性與社會責任，這是台灣產業最珍貴的精神，不論規模大小，也都願意為社會盡一份心力。』

副總統指出，政府會持續與國內企業共同合作，積極推動海洋政策、海洋治理，並加強與國際的合作，以應對氣候變遷的挑戰；同時也希望能整合學術、產業及公民的力量，共同打造一個與海共生、與海共榮的永續國家。

本屆「企業海洋永續貢獻獎」共計17家得主，包括中信金控、台達電子、台灣太古可口可樂、陽明海運、寶雅國際等國內不同領域知名企業，皆以行動守護海洋，並納入企業永續策略中。