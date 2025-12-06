副總統返母校臺南大學附設實驗國民小學 祝賀創校130週年

▲南大附小今（6）日盛大歡慶130週年校慶，副總統蕭美琴祝賀南大附小再創下一個百年榮光。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】蕭美琴副總統今（6）日上午前往臺南出席「國立臺南大學附設實驗國民小學」創校130週年校慶活動，祝福母校生日快樂，也期勉學弟妹快樂學習、快樂成長，透過彼此關心、相互幫忙，成為更好、更優秀的小朋友。

副總統致詞時表示，今天非常高興能夠回到母校，內心很感動、也很感恩。雖然看到校舍已經重建，從過去的一層樓到現在三層樓，越來越漂亮，但是也有一些不變的地方，像是操場，以前他在同樣的升旗台擔任升旗手，也戴著和現在小朋友頭上一樣的橘色帽子。

廣告 廣告

面對台下許多活潑又可愛的學童，副總統也和大家分享，自己小時候不是很乖的學生，有點調皮，有時會反駁老師，偶爾對同學惡作劇。並回憶，有一次因為害怕打預防針，跑給老師追，最後還是被抓到。當時可能有時自己覺得調皮搗蛋很好玩，但長大後反省才知道會讓老師、家長擔心，相信現在小朋友們都可以做得比他更好。

副總統說，聽話不是唯一要素，小朋友能夠快樂學習、成長更重要，也許會遭遇困難，碰到其他愛調皮的小朋友，但可以透過彼此關心、相互幫忙，以及老師和家長的關懷，成為學到更多、變得更好、更優秀的小朋友。

副總統提到，南大附小是全臺灣難得能夠從19到21世紀、跨越三個世紀的學校。最後也帶領全場師生、校友一同祝福附小生日快樂。

隨後，副總統與現場貴賓及學生代表一同進行薪火相傳、點燃聖火儀式，接著參觀校慶攤位，與校友及學弟妹們親切互動。