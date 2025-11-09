副總統首度登歐洲議會殿堂 林佳龍：台灣外交歷史性一步

副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會發表演說，創下台灣副元首出訪非邦交國首例。林佳龍今（9）日在臉書表示，這是台灣外交歷史性一步、台歐關係新階段，並與外交部政務次長吳志中同聲感謝賴清德總統的全力支持。

蕭美琴IPAC演說。(圖/外交部)

蕭美琴於7日下午以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說，並已於9日清晨返抵台灣。林佳龍在臉書貼文指出，蕭副總統此行象徵台灣外交邁出歷史性一步，為台灣副元首首度訪問非邦交國，並登上歐洲議會殿堂發表演說，顯示台歐夥伴關係正邁入全新階段。

林佳龍表示，相信在新模式上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作交流可能性，讓台灣在國際舞台上更自信前行。他提到，自上任以來已4度訪問歐洲，密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次蕭副總統訪歐奠定良好基礎。近年台、歐各領域合作成果豐碩，台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

蕭美琴演說後與全場嘉賓合影。(圖/美聯社)

林佳龍透露，這次出訪任務高度機敏，為避免大陸掌握情資或施壓干擾，全程在高度保密下籌辦。他感謝賴總統全力支持與充分授權，在籌備期間多次指示任務方向，並親自主持行前會議，同時感謝歐洲友好議員的善意，以及外交部次長吳志中、歐洲司、駐歐盟兼駐比利時代表處團隊與駐英國、駐德國代表處的通力合作。

林佳龍也強調，正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓任務圓滿成功。能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，這是共同榮耀。他提到，當蕭副總統站上歐洲議會講台，很多人都流下眼淚。

