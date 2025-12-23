副總統：促各縣市均衡發展 立院財劃法討論至關重要

（中央社記者溫貴香台北23日電）副總統蕭美琴今天表示，立法院對財政收支劃分法的討論至關重要，中央與地方在財源比例、事權釐清上，必須妥善協調，才能促進各縣市均衡發展，打造更安定、繁榮的社會。

總統府晚間發布新聞稿指出，蕭副總統中午出席「新北市進出口商業同業公會第五屆理監事就職典禮暨年終感恩餐會」致詞提到，台灣一路以來面對艱困挑戰，從1970年代的外交困境、石油危機，到近年複雜的地緣政治、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及美國對等關稅政策等衝擊。在多重困難壓力下，靠著台灣人民的努力與政府堅持的方向，世界更深刻體會台灣的好、也信任台灣的產業，因此台灣能持續創造亮眼的經濟成績。

副總統說，政府重視國家的均衡發展，將妥善分配資源，協助仍在轉型中的產業與地區。因此，立法院對財政收支劃分法的討論至關重要，中央與地方在財源比例、事權釐清上，必須妥善協調，才能促進各縣市均衡發展，打造更安定、繁榮的社會。

談及關稅談判進度，副總統說，目前在行政院副院長鄭麗君的領導下，談判團隊以國家利益、產業利益，以及人民的健康安全為前提，與美國洽談最可行、對雙方都有利的方案，期盼讓雙邊貿易更為均衡，並透過相互投資及科技合作擴大台灣在美國的市場、開創新機會。

副總統表示，雖然每一步都不容易，但台灣數十年來具備韌性，在充滿挑戰的環境中獲得全世界的信任，讓台灣成為「世界信賴」的代名詞。為了要維持台灣的競爭力，也請大家團結一致，繼續往前邁進。

她提到，賴總統除持續致力於繁榮台灣，也特別重視社會照顧以及國家安全，推動包括0到6歲國家一起養、高中職免學費、青年百億海外圓夢計畫及長照3.0等政策，期望對人民的照顧能夠更周全。同時，面臨複雜的國際情勢，台灣對和平、對民主的堅持，也是獲得世界各國支持最重要的利基。

副總統強調，台灣需要團結，國內可以有不同的意見，但是國家是共同的，唯有共同團結守護國家安全與區域和平，開拓與國際合作，才能讓世界更加支持台灣這塊民主自由的寶地。

最後，副總統說，新北市進出口公會是推動台灣走向世界的重要夥伴，期盼工商界與政府同心協力，讓台灣在全球持續成長。（編輯：林興盟）1141223