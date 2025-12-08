副總統：台灣致力自我防衛 盼國際持續關注台海和平穩定

副總統蕭美琴今天(8日)接見「美國外交政策全國委員會」(NCAFP)訪團，感謝訪賓關注台灣及長期促進對話與交流的努力。蕭副總統並表示，面對持續加劇的外部挑戰與威脅，台灣將增加國防預算與推動體制改革，致力於自我防衛，期盼國際社會持續關注台海和平穩定的重要性。

「美國外交政策全國委員會」會長艾略特(Susan M. Elliott)、亞太安全論壇計畫主任董雲裳(Susan A. Thornton)以及太平洋世紀研究所所長薄瑞光(Raymond F. Burghardt)等，今天上午在外交部次長陳明祺的陪同下，前往總統府拜會副總統蕭美琴。

副總統致詞時首先歡迎訪賓們再次到訪台灣，也感謝「美國外交政策全國委員會」持續關心台灣以及印太地區的安全與穩定，且長期致力於支持各方對話與交流的機會。

副總統指出，台灣正面臨前所未有的挑戰，包括來自外部對我之威脅、解放軍針對日本與南海等周遭區域的軍事活動，以及持續加劇的灰色地帶侵擾、法律戰、心理戰及認知戰等，相關作為令世界各地的人們感到擔憂。

副總統表示，台灣正致力於自我防衛，持續投資以強化國防能力，賴清德總統近日也宣布增加國防預算，同時也推動國防體制內各項必要的改革。

副總統感謝包括美國在內的許多國家一再重申維護台海現狀與和平穩定的重要性，及台海和平穩定對全球繁榮的貢獻，這對台灣人民而言至關重要，她也再次感謝所有訪賓對台灣的持續關注與付出的努力。(編輯：楊翎)