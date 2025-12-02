副總統：台灣非坐等他人拯救 而是強化自我防衛成為可靠夥伴

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」(War Room)節目專訪，針對被問及是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？副總統指出，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設。副總統強調，台灣不是坐等他人承諾或拯救，強化實力是為了自我防衛，並成為別人可靠的夥伴。

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」(War Room)節目專訪，針對地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係等議題進行說明，訪談內容已於12月1日(台灣時間)播出。

針對主持人問及，是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？副總統指出，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。

副總統表示，台灣正處於一個極為不對稱的局勢。因此，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，但仍是一項非常艱鉅的任務，台灣在國際社會仍遭到孤立。為此，台灣需要建議、支持與幫助，也非常感謝美國透過許多國防法案挺台，並支持與台灣共同生產防衛裝備與技術，防止假設的特定情境發生。

副總統也表示，沒有人想要衝突或戰爭，台灣今天所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分，預防衝突是台美的共同目標，台灣人民並非坐等他人來拯救，我們正積極投資於自我防衛，並成為別人可靠的夥伴。副總統說：『(原音)台灣不是坐等他人承諾或拯救，我們正在積極投資我們的防衛。我們已在過去幾年把國防預算提高了80%，相較於上一屆民進黨政府，而且我們打算在未來幾年繼續增加國防支出。』

至於談到中共內部政治局勢如何影響台灣的嚇阻戰略？副總統指出，大多數台灣人都會期盼最好的結果但做最壞的打算，且不排除任何可能性，中國內部局勢多變，專家對於這些變化對台灣影響也有各種不同的分析。

副總統表示，例如中國的政局浮動和經濟困境可能導致北京認為，透過煽動民族主義轉移焦點，或是發動對外侵略，以維持其政府的正當性，這對台灣是相當危險的局面；另一種情境是，過度自信的中國低估台灣人民捍衛家園的意志、以及國際利害相關各方為確保維護以規則為基礎的國際秩序所採取的行動，過度自信而誤判的中國也可能採取非常危險的手段。

副總統指出，無論中國內部如何發展，台灣都必須為最壞的情況做好準備，這也是強化自我實力的重要緣由。她也強調 ，台灣希望持續強化國際戰略溝通，讓北京方面意識到，任何侵略行為都將付出難以承受的代價；但以更積極主動的角度而言，台灣必須致力促使中國瞭解，更尊重其他社會的權利及台灣人民決定自己未來的意願也對中國有益，這不僅有助於維持長久和平，也能促進兩岸人民交流正常化。(編輯：陳士廉)

