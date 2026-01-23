副總統：台美產業經濟合作 讓企業拓展版圖貢獻全球

（中央社記者溫貴香台北23日電）副總統蕭美琴今天接見美國聯邦參議員加勒戈訪問團時表示，加勒戈選區所在的亞利桑納州，已成為台灣在地緣政治與經濟發展上極為重要的夥伴，相信台美產業與經濟合作，不僅是企業擴展版圖的成就，也是台灣對全球的貢獻之一。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統蕭美琴上午接見美國聯邦參議員加勒戈（Ruben Gallego，另譯：蓋耶哥）訪問團致詞時表示，美國亞利桑納州已成為台灣極為重要的夥伴。在地緣政治方面，亞利桑納州長期提供台灣F-16飛行員訓練場域，並在台灣持續接收新型戰機、逐步納入機隊的過程中支持台灣飛行員訓練。

副總統說明，在經濟合作方面，台積電在美國的投資是美國史上規模最大的外國直接綠地投資案。隨著台積電因應市場需求而持續擴大全球產能，美國持續是台灣重要的合作夥伴。

副總統特別肯定美國聯邦政府、亞利桑納州及鳳凰城，在台廠面對法規與許可等多項挑戰時給予高度支持。同時提到，台灣政府在與美國商務部的討論過程中，也分享台灣工業園區模式的成功經驗；相信台美產業與經濟合作，不僅是企業擴展版圖的成就，也是台灣對全球的貢獻之一。

最後，副總統強調，希望持續強化台美間的連結與交流，促進雙向互利的夥伴關係。（編輯：張若瑤）1150123