副總統、市長、立委同框相挺 林浤澤力拚初選過關

民進黨初選競爭激烈，高雄市議員（前鎮、小港）參選人林浤澤最新一波競選看板上週上架，罕見同時出現副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩三位重量級人物同框力挺，以「戰貓」蕭美琴帶頭、會做事團隊支持的強大陣容，展現中央與地方對林浤澤的高度期待。

林浤澤表示，能夠獲得副總統、市長、立委三位前輩的支持，感到非常榮幸，也深感責任重大。這三位前輩都是以「做事」聞名，蕭副總統在外交戰場為台灣打拼，藉由國際媒體傳遞「戰貓」精神；陳其邁市長帶領高雄從疫情中快速復甦，招商引資近九千億，讓高雄重新站起來；邱議瑩委員長期在立法院為高雄爭取資源，為地方發聲從不缺席。

圖說：副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩三位重量級人物同框力挺。（圖片來源：林浤澤辦公室提供）

而自己從擔任議員助理開始，累積了十年的幕僚經驗，深知議會運作與政策推動的每個環節。擔任里長後，更是每天走在前鎮、小港的大街小巷，與鄉親面對面溝通，了解最真實的地方需求。「十年的歷練，讓我知道什麼是紙上談兵、什麼是真正能落實的政策。」

邱議瑩表示，早在參選議員之前，林浤澤就經常向她反映地方的需求和意見，透過立委辦公室為前鎮小港爭取權益。參選以來的努力更是有目共睹，相信未來他也會持續推動前鎮小港與高雄的進步。邱議瑩強調，「林浤澤年輕有為、做事認真，是前鎮小港最好的選擇。」

本次參選，除了以高顏值在網路社群造成話題，林浤澤更提出具體政策願景，聚焦在「港區再生」、「人本交通」、「長輩醫療」、「AI教育」、「全民運動」五大面向，要用專業一決勝負。

「這些政策，是我這十年來，在基層看到的、聽到的、感受到的需求。」林浤澤說，前鎮、小港需要的不只是建設，更需要有人真正理解這裡的老港區、在地的長輩、通勤的市民、成長的孩子。

林浤澤強調，蕭副總統、陳市長、邱委員都是用實力證明自己的前輩，他們的支持不只是情誼，更是對他專業能力與認真態度的肯定。「我會延續這份會做事的精神，用十年的經驗、用在地的了解，為前鎮小港打拚。」

