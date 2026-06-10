副總統：推無人機外交 助帛琉強化海域治理與防災韌性

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（中央社記者溫貴香帛琉科羅10日電）副總統蕭美琴今天表示，外交部已成立無人機外交專案，盼將台灣自製無人機技術與友邦分享，除透過訓練與能力建構協助夥伴國家發展應用，也可運用於海域巡護、防災救援及偏遠地區物流配送等領域。

同時，副總統指出，帛琉面臨非法捕撈、毒品走私及氣候變遷等挑戰，未來台灣將持續透過無人機外交深化合作。

副總統蕭美琴6日啟程展開為期5天4夜的「帛榮專案」，預計今天晚上返抵國門。副總統上午與隨團記者茶敘分享此行心得，中午將於下榻飯店舉行答謝宴，帛琉總統惠恕仁將出席答謝宴，副總統於下午視察帛琉大使館後率團搭機返國。

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副總統上午向隨團媒體茶敘表示，外交部已成立無人機外交專案，希望將台灣自主研發的無人機成果與友邦分享。由於計畫剛起步，目前先從訓練及能力建構著手，協助夥伴國家培養操作與應用人才。

她指出，這次特別將台灣自製無人機帶到帛琉展示交流，未來將依各國需求發展不同應用模式。以帛琉為例，擁有廣大海域及專屬經濟海域，近年面臨非法活動挑戰，包括毒品走私、非法捕撈等問題，因此在海域巡護與執法領域具有相當大的應用潛力。

副總統說，帛琉與台灣同樣面臨氣候變遷帶來的壓力。她提到，當地曾因強烈颱風侵襲，導致傳統編織材料大量流失，顯示氣候變遷對島國社會造成深刻衝擊。因此，未來無人機除可運用於防災監測，也能協助偏遠島嶼物流運輸及緊急物資配送。

她說，台灣醫療團隊經常前往貝里琉及其他外島進行義診，若能透過無人機提供緊急藥品或醫療物資運送，將有助提升離島服務效率，相關應用也正透過黑客松及政府部會持續研發與測試。

副總統表示，台灣近年積極推動無人機自主化發展，雖然相關國防無人機預算未獲現階段立法院支持，但政府仍將持續與社會及立法院溝通。她認為，若能透過穩定且長期的國防需求帶動產業發展，不僅有助擴大國內無人機產業規模，也能提升技術能量與國際競爭力，進一步拓展對外合作空間。（編輯：林淑媛）1150610