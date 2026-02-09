副總統：歷史悲劇提醒後輩要守護台灣民主

電影「世紀血案」改編自「林宅血案」卻未獲受害者家屬授權引發爭議。副總統蕭美琴今天(9日)晚間受訪表示，林義雄為台灣的民主與人權承受許多苦難，這些歷史悲劇及傷痕不斷提醒後輩，我們都有責任守護台灣的民主。

副總統說：『(原音)我們不能夠讓這樣的悲劇在台灣民主、自由、開放的社會，在未來這段日子，即便面臨許多內外挑戰，民主自由得來不易，這也是歷史悲劇所不斷在提醒我們的一件事。』

日台交流協會舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統在出席酒會後回應媒體提問時說明上述立場。