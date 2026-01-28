副總統：無人機產購需百分百非紅供應鏈 盼全面在台生產
副總統蕭美琴26日前往嘉義參訪「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」，深入了解無人機產業最新發展及研發成果。副總統表示，當前政府的無人機產製及採購，無論軍方或公部門，都必須達到「百分之百非紅供應鏈」，確保供應鏈自主及技術安全，也期盼逐步實現落地全面在台生產的目標並進軍全球市場。
副總統蕭美琴26日前往位於嘉義縣的「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」(亞創中心)參訪，嘉義縣政府則同步邀集亞洲無人機創新產業園區廠商協進會及成員，展出近年來在無人機機體、系統整合、關鍵零組件及各項應用解決方案的研發成果，副總統深入了解無人機產業最新發展現況後，也與產業界進行深入座談。
副總統表示，2年前她曾以副總統當選人身分訪視亞創中心，如今看到無人機產業在技術與規模上皆有顯著成長。她並強調，政府會持續透過行政院統籌，結合經濟部、國科會等跨部會資源推動整合型計畫，協助補足技術缺口，促進產業聚落成形並開拓市場。
針對無人機產業未來發展，蕭副總統表示，有鑑於國際地緣政治與資安需求，當前政府的無人機產製及採購，無論軍方或公部門都必須達成「百分之百非紅供應鏈」，並逐步實現落地全面在台生產目標，讓台灣無人機產業成為國際值得信賴的合作夥伴，進而布局全球市場。
副總統並指出，僅憑內需難以支撐產業長期發展，進軍全球勢在必行，但產業仍須以國內市場為起點。她呼籲各界支持政府年度總預算及國防特別預算，為產業規模化與國際化奠定基礎。
副總統也肯定業者積極爭取國際合作、開拓海外市場的努力，也承諾未來政府會持續透過國安會、行政院及各部會的跨部會協作機制，逐項盤點並協助解決產業所面臨的問題。
副總統也表示，儘管台灣無人機產業起步相對較晚，但近2年發展成果已逐步與國際市場接軌，部分國內廠商也開始取得出口實績。無論面對美國或其他高度重視非紅供應鏈的國家，政府都將持續作為產業最堅實的後盾，也期盼產業界持續精進研發能量，確保技術水平與國際接軌，共同擦亮台灣製造(MIT)的招牌。(編輯：宋皖媛)
