副總統：環境教育融入日常 持續推廣永續保育理念

（中央社記者葉素萍台北3日電）副總統蕭美琴今天接見114年環境教育機構及設施場所評鑑優異單位、績優環境教育人員，肯定獲獎者持續奉獻專業與熱情，將環境教育融入日常工作與生活，向社會推廣環境永續及生態保育等理念。

總統府發布新聞稿指出，副總統表示，獲獎者透過不同的方式，將工作場域或社區轉化為重要的教育基地，也為自身機構奉獻專業、用心與熱情，向更多民眾推廣環境永續、生態保育和循環經濟的概念。當社會獲得更多相關的教育後，環境就會變得更好。

副總統肯定獲獎單位及個人都是身體力行的代表人物，除了透過自己的力量，也感召更多人一起投入環境教育、保育工作與淨零碳排，達成社會對更美好環境的共同期待。

副總統說，曾文水庫是唯一連續三度獲獎的單位，將過去遭遇的天然災害及各種環境挑戰轉換成學習的機會，讓更多人了解人與環境的關係，以及如何應對氣候變遷等各項全球性挑戰。

副總統也分享前幾天她應環境部長彭啓明之邀，與歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）及多國駐台代表，以淨山健行共同倡議永續環保理念，過程中深刻體會將環保倡議融入日常生活的重要性。（編輯：萬淑彰）1141203