副總統：育兒托育及長照政策 有賴立院盡速審議預算

（中央社記者溫貴香台北16日電）副總統蕭美琴今天表示，政府在推動友善家庭職場上責無旁貸，包括明年即將上路的「育嬰留停照顧彈性化方案」等，相關育兒、托育及長照政策，仍有賴立法院盡速審議預算，期盼不分黨派、公私部門攜手支持，確保攸關人民福祉與國家長遠發展的政策得以順利推動。

蕭副總統下午出席「2025親子天下友善家庭職場獎頒獎典禮」致詞時表示，台灣正面臨少子化的嚴峻挑戰，已是攸關國家安全的重要課題，因此推動友善家庭職場不僅是為了提高生育誘因，更具有2項關鍵功能，一方面協助企業留住人才，讓員工不必在家庭責任與職場發展間做出痛苦抉擇，尤其在科技與人工智慧快速突破的時代，擁有穩定且能長期累積經驗與企業共同成長的人才，是企業極為重要的競爭關鍵。

另一方面，副總統表示，也讓員工在兼顧家庭需求的同時，能更安心投入工作，形塑更和諧、更幸福的社會。因此，友善家庭職場不僅有助於企業留才，也能讓年輕世代沒有後顧之憂，專注投入專業發展。

副總統說，政府在推動友善家庭職場上責無旁貸，除協助企業營造友善環境，也持續透過政策提供實質支持。包括明年即將上路的「育嬰留停照顧彈性化方案」，讓父母可依需求按日申請育嬰留停；家庭照顧假也能依時段彈性請假，提供家庭更具彈性且務實的支持。這項措施正是回應許多父母心聲及期待的重要一步。

副總統指出，政府也透過各項輔導措施鼓勵企業建立更多元的育兒支持措施，從托育服務、哺乳友善空間到促進工作與生活平衡的制度，已逐步在企業端展現成果。並提到，相關育兒、托育及長照政策，仍有賴立法院盡速審議預算，期盼不分黨派、公私部門攜手支持，確保攸關人民福祉與國家長遠發展的政策得以順利推動。

副總統也肯定獲獎企業在支持友善家庭職場上展現多元作法。這些措施不只是福利，更是對員工與家庭最實際的支持，有助於凝聚企業向心力。

她強調，友善家庭職場是必須要有的制度。在社會快速變遷、人口結構持續改變的當下，唯有讓每個人才都能安心發揮所長，台灣社會才能更具韌性與永續發展。隨後，副總統頒發友善家庭職場獎予得獎企業代表。（編輯：翟思嘉）1141216