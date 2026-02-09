副總統：高市獲廣大民意支持 台日夥伴關係更趨堅實

日本自民黨在眾議院選舉大勝。副總統蕭美琴今天(9日)晚間出席日台交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」時表示，日本政府經常重申台海和平穩定重要性，我方相當期待雙方能更進一步深化各項領域合作，一起實現自由開放的印度太平洋，也期盼日方繼續支持台灣擴大國際參與，讓台灣有機會為國際社會做出更多貢獻。



副總統蕭美琴在慶祝酒會致詞表示，台、日情誼早已超越地理距離，昇華為心靈的緊密相依，雙方情誼建立在深厚互信與共同價值之上，在民間交流、災害互助和經貿合作等領域都持續深化，且台日同為第一島鏈重要夥伴，期盼與日本一起實現自由開放的印度太平洋，攜手促進區域和平、穩定與繁榮。

副總統指出，面對日益嚴峻的區域挑戰，台灣深知和平靠實力，因此將持續提高國防預算，並編列國防特別預算強化防衛韌性，展現守護主權與民主生活方式的堅定決心。

副總統在致詞與受訪時都恭賀日本首相高市早苗在眾議院大選，順利獲得日本廣大民意的託付與支持繼續領導日本，而這份強大的民意基礎，不僅肯定高市的卓越領導，更象徵台日之間穩定的夥伴關係將更趨堅實，我方期待與高市所帶領的日本共同尋求更多合作的機會，開創更輝煌、耀眼的新篇章。副總統說：『(原音)高市首相長期以來也非常支持台灣，對台灣友好，我相信這也是能開創新機會，同時強化台日間的關係；未來不管是對區域面臨的各項挑戰，包含日本政府經常重申台海和平穩定的重要性，我們都期待雙方能更進一步深化各項領域的合作。』

日本駐台代表片山和之致詞時強調了台灣對日本的重要性，他希望與各方一起努力，在不透明性和不穩定性增加的嚴峻國際環境裡，促使無可替代的日台夥伴關係進一步發展。

世界棒球經典賽3月開打，片山表示，期待日、台兩隊在決賽相遇，屆時希望日本能為世界12強賽雪恥。

另外，媒體報導指行政院副院長鄭麗君將赴美簽署「台美對等貿易協定」。副總統對此再次肯定談判團隊，並期待最後一哩路能獲得國人支持，開創台灣在全球布局的新篇章。