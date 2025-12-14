副署不表示有權否決 蔡正元：是同意執行否則下台

賴清德總統邀集黨籍立委召開便當會，綠委指出，便當會結論是，「不副署」或「副署之後不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元認為，唯有民意代表機關能決定法律和預算，國家元首只有簽字公布週知的義務，行政首長副署不表示有權否決國會的決議，而是同意執行否則辭職下台！

蔡正元14日在臉書分析，民主國家法律的制訂和預算的通過都要經過三道程序，第一道程序是

民選國會開會，過半數出席、過半數通過，唯有民意代表機關能決定法律和預算，這是民主憲法的基石。

第二道程序是國家元首簽字公布，表示頒行全國讓人民皆知，不是只有少部份人知道。民主憲法的原則是民選的國家元首不代表人民，只有民選國會是代表人民的唯一合法機關。

第三道程序是行政首長副署負責，表示向國會負責的行政首長，要負責執行國會通過的法律和預算，拒不執行的行政首長要下台辭職。

蔡正元指出，這套憲法制度源自1689年英國光榮革命後的《權利法案》，第一條就是「國王無權制訂法律」，1791年法國憲法將之條文化，形成公認的民主政治的基本制度。

他質疑，現在民進黨要玩ㄧ套無知的拳法，第一，國會通過的法律和預算通通不算數。第二，國家元首只有簽字公布週知的義務，民進黨要將之扭曲為國家元首有權不簽字，國會決議不算數，國家元首簽字才算數。

第三，負責執行的行政首長副署，不表示有權否決國會的決議，而是同意執行否則辭職下台。現在變成國會決議不算數，行政首長副署才算數。

蔡正元痛批，害了 民進黨，把賴清德的簽字公布的責任，扭曲為有拒絕簽字公布的權力，卓榮泰副署表示負責執行的義務，扭曲為有權用不副署來表示不負責、不執行，

蔡正元砲轟，賴清德和卓榮泰這種違法亂紀、無視民主憲政的作法，令人大開眼界。真的只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。

