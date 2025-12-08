副署但不執行新版財劃法？林智群急喊：不副署讓法案不生效才是正道

行政院長卓榮泰表示，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。（資料照片） 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 藍白上週五以表決方式推翻行政院對暴衝版財劃法的覆議案，行政院長卓榮泰對此強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法編列明年度的中央政府總預算，「副署」、「不執行」等相關議題也被提出討論。林智群律師今（8）天也在臉書發文喊話「不副署讓法案不生效才是正道！」法律公布生效，不去執行，才會被藍白攻擊好不好！你可以做（拖著不執行），但還講出來（說我不執行），那就是給人話柄。

林智群說，看到民進黨對於「副署」「不執行」的說法是，副署很珍貴，只有一顆子彈，要挑全民比較關心的法案「拒絕副署」，藍白倒閣，執政黨才有說服力。「我看了頭都暈了。」法律公布生效，不去執行，才會被藍白攻擊好不好！你可以做（拖著不執行），但還講出來（說我不執行），那就是給人話柄。不副署，讓法案不生效，才是正道！行政院跟立法院對撞，不爽，大家來訴諸最新民意。

廣告 廣告

林智群強調，藍白就是不敢倒閣，哪來「一顆子彈」之說？以藍白這兩年倒施逆行的一連串作爲，接下來「有問題的法案」「都」「不副署」，也是剛好而已！你以為藍白敢倒閣嗎？民眾黨之前用「超越藍綠」這種謊言騙了一堆票，結果變成小藍教，再重新選，貪污阿北輔選，還會有8席不分區嗎？那些國民黨立法委員7月才挺過大罷免，花了一堆錢，他們想回自己選區再戰一次嗎？

林智群急喊，藍白都拿機關槍亂射了，你還在那裡一顆子彈？你打他10槍，他都不敢倒閣啦！讓他們在立法院裡面自己玩辦家家酒好了。行政院長不副署，藍白委員跳腳，叫他們去憲法法庭啊！癱瘓憲法法庭的是藍白，不能只有別人在痛，他們在爽！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

TVBS民調》綠營5對手與蔣萬安2026對決皆輸 王世堅落後最小仍達24%

綠學者贊同政院對財劃法不副署？黃國昌轟：這哪門子北韓法學？