副署僵局怎麼解？游錫堃連三喊：台灣民主路大家一起走

前立法院長游錫堃（左3）今被問到憲政僵局，連三喊「台灣民主路，大家一起走」。（圖／林煒凱攝）

總統賴清德昨天在總統府召開國政茶敘，原邀行政院、立法院、考試院等三院院長入府，但立法院長韓國瑜以會前需取得各黨團授權為由婉拒，即使賴週末再度喊話對方再思考，最終韓仍缺席。前立法院長游錫堃今天（16日）受訪時被問及此事，連續回答三次「台灣民主路，大家一起走」，強調華人文化圈有14億人口，只有台灣是民主國家，大家要珍惜。

游錫堃今天上午在立法院群賢樓舉行《台灣民主路－書法集》新書發表會，現場大咖雲集，立法院長韓國瑜、前立法院長王金平、蘇嘉全、民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、民進黨立委李坤城、陳俊宇、林月琴等人到場都親自到場祝賀。

《台灣民主路－書法集》共邀請 77 位國內書法名家共同參與，依據台灣民主發展的十個重要階段，蒐集 62 首詩詞為書寫題材，最終完成 128 幅書法作品，展現民主精神與書法美學的融合。

游錫堃受訪時分享，自己已經快2年沒有來立法院跟大家見面，一般書法集沒有人在做新書發表會的，他這本書叫《台灣民主路書法集》，換句話說，這一本新書是以台灣歷史的架構，自由民主的血肉；可以看到先賢的血淚，為了爭自由、爭民主，為了反威權、反殖民，他們付出非常大的代價，所以台灣的民主是非常珍貴值的，大家共同珍惜。

媒體追問，對於韓國瑜日前未出席院際協商，游錫堃強調，「台灣民主路，大家一起走」，台灣民主自由非常珍貴，他也很期待，人飢己飢，人溺己溺，華人文化圈、漢字文化圈14億人口，只有台灣是民主國家，既然其他地方人民沒辦法享受自由民主的生活，那全球人類都有責任來幫助台灣、漢族文化圈唯一的民主國家更走向民主。



