副署博奕戰2／大罷免後再加深朝野對立 後座力牽動2026縣市長選戰

大罷免後藍營立委全數留在國會，顯示民眾拒絕參與政治鬧劇；但近期行政院「不副署」及憲法法庭自行復活，恐影響民眾觀感、衝擊地方選情。（圖／趙世勳攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正案，遭在野黨痛批逾越行政權限、挑戰立法院決議正當性；日前憲法法庭5位大法官自行宣告《憲法訴訟法修正案》違憲，把朝野對立推向極端。有綠營人士坦言，不副署是政治操作，但若將「憲法法庭人數不足卻作出實質違憲宣告」這類民眾較易理解問題捲入政治攻防，恐為2026年縣市長選舉的地方選情生變。

若真的啟動倒閣與國會重組，歷經兩個月重選階段，綠營欲角逐縣市長的立委，也面臨派系運作受限與資源不足的困境。（圖／方萬民攝）

回顧賴清德總統上任以來，兩波大法官提名均遭藍白聯手否決，導致憲法法庭因人數不足長期陷入停擺。就在朝野因《財劃法》不副署爭論最激烈之際，憲法法庭12月19日無預警裁定《憲法訴訟法》修正案違憲並立即失效。然而，此項判決僅由5位大法官參與評議，不僅忽略另3位大法官的反對意見，其評議人數也不符修正前或修正後《憲訴法》的法定門檻，引發在野黨強烈不滿。

另外，有媒體報導「府院請黨政高層與大法官溝通」，再度掀起朝野攻防波瀾。民眾黨黨團副總召張啓楷就直指，可以有這麼大力量的府院高層，除了賴清德跟卓榮泰外名字呼之欲出，憲法法庭聽從關說由五人強行作成裁定，北檢應立刻傳喚相關大法官說明。

憲法法庭5位大法官自行宣告復活，更傳經府院高層溝通，引起在野黨抨擊，直指憲法法庭已淪為執政黨操控的政治工具。（圖／黃耀徵攝）

憲法法庭自行宣告復活，卓榮泰12月26日宣布副署反年改法案，並即刻送請大法官解釋。在野人士質疑，本就被批評程序與正當性存疑的憲法法庭，如今卻成為政院與執政黨處理政治僵局的「最後手段」，形同制度性背書工具，情境宛如周星馳電影《少林足球》中「魔鬼隊」老闆強雄所言，「連球證、旁證、技術委員、主辦、協辦，所有單位都是我的人，你們怎麼跟我鬥！」

一位綠營人士表示，若說卓榮泰不副署《財劃法》可視為政治操作，因一般民眾難以理解「不信任案」的運作與意涵；但將「憲法法庭人數不足卻作出實質違憲宣告」這類相對容易理解、又涉及司法正當性的議題捲入政治攻防，恐會引發民眾混淆與疑慮。

該人士分析，外界普遍認為國民黨團在大罷免後不會再輕易提出倒閣、重組國會，以免自陷重選困境；但若真重組，對於綠營而言也非理想局面。面對2026縣市長選舉，若國會重選，將對地方立委派系運作及手中資源造成重大影響，進而衝擊選情。

藍營地方人士就指出，經過大罷免，國民黨立委等同已歷經兩次選舉，代表通過多數民意留任國會；如今政府再以政治議題操作，試圖激起民眾對藍營立委的對立與仇恨，勢必在地方產生影響，尤其對綠營縣市長選舉將帶來一定的政治後座力。

在朝野劍拔弩張之際，行政院12月22日公布中選會正副主委及委員人選，多數接受在野黨推薦人選，包括國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬，被視為向在野黨遞出的橄欖枝。

民進黨藉此讓步，能否化解朝野所陷僵局仍存變數。一位民進黨幕僚坦言，此次人選中身為主委的台灣民意基金會董事長游盈隆也受綠營內部質疑，名單也有可能遭自家人否決。不過，若是由藍白再次封殺，可讓民進黨再次掌握話語權，因此若沒有意外應該會順利通過。

