副署反年改修法後申請釋憲 林濁水認「政院唯一的路」：以荒謬對抗荒謬

在憲法法庭宣告復活後，行政院長卓榮泰昨（26）日指出，立法院會日前三讀通過停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金等相關法案，行政院將透過「副署後聲請釋憲」的方式反制。民進黨前立委林濁水坦言，此舉雖然荒謬，卻是行政院唯一可以走的路。

林濁水透過臉書表示，行政院面對送達的反年改法案，選擇以「不執行」取代「不副署」，雖然很荒謬，但確實是三害相權取其輕，即行政院唯一可以走的路。

「的確荒謬，但是這是以荒謬對抗荒謬，以荒謬的手段對抗荒謬的源頭」，林濁水指出，綠營之所以放棄不副署，就是因為不副署是行政對立法的超級否決權，明顯太過霸道，而行政院用不執行的方式進行反制，借用大法官1號判決中的一句，是「不得已」的措施。

林濁水認為，儘管很多憲政學者支持不副署這一個新舉措，但是從民調上看，硬是通不過民意這一關。因此在施行反年改新法、不副署、不執行的3個選項當中，「不執行（並聲請釋憲）」是三害相權取其輕後，行政院唯一可以走的路。

