副署權成「憲政黑洞」吃掉立法院？張景森：因為憲法法庭被翁曉玲、黃國昌「大法師」摧毀！

「副署權何以變成『憲政黑洞』吃掉立法院？」前政委張景森今（15）日在臉書粉專發文表示，中華民國憲法體系下的副署權，存在三個高度爭議卻無法僅憑條文解決的問題，包含哪些法令需要副署、不副署的法律效果為何，以及副署究竟只是形式審查，還是具有實質否決性質。這些問題憲法文字本身並未給出明確答案，而必須透過憲法解釋才能運作。

張景森指出，憲法法庭的功能，正在於將模糊的憲法條文司法化、將政治衝突法律化，並為權力行使劃定可被檢驗的邊界。一旦缺乏最終的憲法解釋者，副署權的性質與範圍便無從確定。行政院可以主張副署具有實質否決效果，立法院則可以堅持副署僅屬形式要件。但雙方的衝突將不再是法律爭議，而是純粹的政治對撞。

「在沒有違憲審查機制的情況下，副署權將因缺乏界線而自然向最大化滑動，實際上等同於行政部門握有不受節制的否決權」，張景森直言，這並非個別政治人物的濫權問題，而是制度設計的必然後果。

張景森強調，當一項權力必須依賴解釋才能運作，卻又沒有最終裁判者時，它就會成為無法被定型的「憲政黑洞」，足以吞噬立法權的正常運作。

張景森說，副署權只是最容易被看見的例子。凡屬高度裁量、低頻卻高強度的權力，如緊急處分，其風險更甚。當憲法沒有最終解釋者時，所有需要被界定才能行使的權力，都將失去邊界，並對民主憲政秩序構成結構性的威脅。

「現在立法權將被副署這個憲政黑洞吞噬！」張景森表示，原因就在憲法法庭被立法院自己所摧毀。而凶手就是翁曉玲、黃國昌這些大法師。手上掌有一點權力，卻不知節制，到處作法，呼風喚雨；等到暴風雨真的出現了，才會發現「黃國昌真的穿太少！」

