副署權應該隨著修憲取消行政院長同意權一起消失，現在卻被利用沒收國會多數通過法律案的藉口，違反民主程序與多數決原則，台灣可能走向人治、獨裁的憲政危機！

1947年到1997年的中華民國憲政體制應是接近內閣制（內閣制精神為主的雙首長制）。憲法規定總統提名行政院長須經立法院同意，同意權的行使就代表行政院長須經由國會多數同意，同時，總統經由國民大會選舉產生，因此總統公布法律和頒布命令時，特別人事命令可能出現總統與行政院長不同調，憲法第37條因此規定須行政院長副署。所以，副署權是過去內閣制為主的雙首長制下，行政院長制衡總統權限的憲政設計，副署權代表憲政體制內閣制精神的設計。

1994年和1997年兩次修憲，將內閣制改為總統制，並且取消行政院長的立法院同意權，行政院長成為直選總統的執行長，總統制的行政權是指總統領導的政府機構，此時行政院長當然無須制衡總統，副署權也就應該刪除。現在行政院長制衡立法院的否決機制就是覆議權，立法院也可以再次否決行政院的覆議。

現在，法律案經過立法院多數三讀通過、行政院覆議、立法院再多數否決覆議，就應該由總統公布成為正式法律，取代舊有法律。但是，行政院長用不副署方式，沒收國會通過法律案，而且立法院沒有後續再審議或救濟手段，嚴重違反民主多數決原則。當時修憲過程並未料到，看似為了提升行政院長地位，副署權卻成為違反民主法治的憲政盲腸。

少數獨裁的少數是民進黨政府！少數總統，少數立委。《財劃法》多次經多數國會立委通過，代表多數民意。現在少數政府用憲政盲腸不副署沒收多數支持法案，這是少數獨裁！嚴重違反多數決原則、違反民主法治！（作者為前國安會副祕書長）