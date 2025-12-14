副署權是為制衡總統而非否定修法 沈政男「幫上憲法課」：硬碰硬責任會算綠營頭上

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

總統府與行政院傳出將對藍白合作在國會通過的《財政收支劃分法》修法、停砍公教年金相關法案以「不副署」、「不公佈」方式反制，引發新一波朝野對立衝突。經常評論政治的精神科醫師沈政男說，副署權是過去立院有閣揆同意權時，為了制衡總統權力而設，現在不能用來當成不同意修法的武器；藍白也不可能因此讓總統解散國會，才剛經過大罷免的人民也不會同意。如果硬碰硬，人民會把責任算在綠營頭上。

廣告 廣告

總統府與行政院傳出將對藍白合作在國會通過的《財政收支劃分法》修法、停砍公教年金相關法案以「不副署」、「不公佈」方式反制。（圖／資料照）

沈政男說，他來幫大家上一堂中華民國憲法課！沒辦法，誰叫綠營學者民代與名嘴在那邊亂扯，根本沒搞懂閣揆不副署、倒閣與不信任案的意義，然後明天以後，剛愎的賴清德與糊塗的卓榮泰就要胡亂動用這些憲法設計了。

他指出，閣揆副署是憲法一九九七以前就有的設計，有兩個目的，一是制衡總統的權力，以免像美國一樣，二是左右共治，也就是總統與國會多數分屬不同政黨時，一個折衝的機制。這是張君勱的設計，關於行政與立法的互動，在原本憲法裡講得很清楚：在人事方面，行政院長由總統提名，立法院同意；在運作方面，行政院若不同意立法院的議案，可提請覆議，但如果三分之二多數維持原議，就必須接受或者行政院長下台，而下台以後就啟動了另一輪人事同意。

到了一九九七，沈政男說，因為朝野鬥爭，李登輝總統的權力受到掣肘，宛如被國會勒索，於是修憲，把閣揆同意權拿掉，然後莫名其妙地，一來保留了閣揆副署的條文，再者竟然把覆議過關的門檻降為二分之一，而更離譜的是，設計了奇怪的立法院對於閣揆不信任案之提起，以及隨之而來的總統被動解散國會的權力。

沈政男說，這個修憲是「亂七八糟」，修憲以後，台灣的中央政府體制，以權力來源與分配而言，成為總統制、議會內閣制、雙首長制或半總統制，都是，也都不是！根本就是中藥西藥加符水，胡亂攪和在一起的宇宙無敵超級爆笑的民主偏方。

沈政男指出，現在朝野僵局問題出在：行政與國會多數分屬不同政黨，兩者該怎麼互動？其實修憲後的憲法有說，在人事上，行政院長就是百分百總統任命，立法院無須同意，因此在這方面是沒有互動的；好笑的是，人不是你任命，但你可以讓他下台，方法就是行政院長提請覆議，而覆議若維持原案，你就要接受或下台，問題是下台就下台，因為總統還是可以任命另一個同黨的魁儡來當行政院長，而更好笑的是，覆議門檻還是二分之一，跟原本通過法案一樣，根本就是多此一舉。

沈政男說，所以行政院如果不同意財劃法與年改調整案，在互動上，就是提請覆議，而不是不副署。憲法對於行政與立法的扞格，已設計了覆議、不信任案與解散國會，通通都列在增修條文第三條，絕對不能用原本憲法三十七條的閣揆不副署來當成拒絕同意的武器，因為那是閣揆需要立法院同意之下的產物，現在早已過時。修憲後的副署，等於是盲腸，就是一個憲改遺跡，如果拿來當成對抗立法院的武器，就是濫權，以後必定遭到追究。

另外，沈政男表示，總統也沒有權力以不副署的手段，拒絕公布與施行立法院通過的議案，因為那只會造成憲政僵局，無法解決衝突；解決衝突之道就是如上所述，透過覆議、不信任案與解散國會，絕對沒有不副署這一項。

沈政男說，問題出在總統解散國會應該是主動，在法國就是如此，而在內閣制國家，也是內閣總理主動解散國會，但在台灣的偏方憲法裡，卻弄成了被動主動，因此，在這當下，藍白絕對不會讓賴清德解散國會。而且人民也不會同意解散國會，因為才剛搞完大罷免。所以賴清德如果執意要硬碰硬，唆使卓榮泰不副署，而卓榮泰也傻傻同意，那麼屆時產生的憲政僵局，人民會把責任算在綠營頭上。





更多FTNN新聞網報導

痛批賴清德「吃一碗麵掩蓋侵犯陸配人權」 鄭麗文：看不懂憲法願意幫你上課

「吃定在野黨不敢倒閣」賴政府「不副署、不執行」法律 因藍白怕「解散國會」選舉成本高

又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出

