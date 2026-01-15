副署權被扭曲軍購黑箱化？公聽會揭賴政府憲政危機

立法院連日針對賴清德總統彈劾案舉行公聽會，現場煙硝四起，朝野攻防雖如預期激烈，但撇開政客的叫陣不談，這場公聽會真正揭露的是台灣憲政體制正陷入一場前所未有的「有權無責」危機。當行政院長成了總統的擋箭牌，當軍購預算可以憑兩張A4紙草率闖關，這還是我們引以為傲的民主嗎？

律師李岳洋在會中一針見血地指出，行政院長不能以拒絕副署權來對抗立法院。在憲法增修條文凍結了立法院的行政院長任命同意權後，院長的民意基礎已被抽離，但其對立法院負責的憲法義務並未免除。副署權的設計初衷，是為了拘束總統、建立權力制衡，而非讓行政院長淪為總統規避國會監督的護身符，否則該條文也不會落於總統相關篇章。

廣告 廣告

如果行政院長可以隨意拒絕副署立法院提出的法案，何需覆議制度？副署權扭曲至此，行政院長豈不成為總統家僕？這種行政擴權的傲慢，正是台灣民主倒退的起點。

民眾黨代表學者林騰鷂則怒批，高達1.25兆的軍購案竟企圖以短短兩張A4紙就想強闖過關。當權力者口中喊著「保家衛國」時，卻忘了這些預算每一分都是納稅人的血汗錢。在兩岸關係緊張、國際局勢動盪的時刻，我們支持國防，但絕對反對缺乏監督的窮兵黷武。

面對如此巨額的軍備競賽預算，民進黨立委莊瑞雄卻以主權在民為名反擊，這簡直是對民主最大的諷刺。難道主權在民是賦予執政者隨意揮霍公帑、拒絕透明審查的空白支票嗎？當政府拒絕為軍警消等一般小老百姓的權益撥款，卻能毫無節制地將資源投入無底洞般的軍備採購時，這不是在守護台灣，而是在消耗台灣的未來。

張亞中教授的提問震聾發聵，「如果今天做出同樣行為的是國民黨籍總統，民進黨會接受嗎？」這正是台灣政壇目前最大的悲哀，立場先行，是非靠後。如果立委諸公可以拋下政黨對立，換位思考，台灣才有機會導正逐漸失衡的憲政制度。

當前的賴政府，正處於「雙少數」的尷尬境地，卻處處展現出「贏者全拿」的專斷。彈劾案在立委必須三分之二同意的門檻下顯然難以過關，但它是一面照妖鏡，照出了行政體系如何拒絕回應多數民意，照出了總統如何隱身於幕後、有權無責。

我們不希望看到社會撕裂，但真正的和平與穩定，必須建立在有效的權力監督之上。監督與制衡是維護民主的重要防線，如果連國會監督都要被扣上毀憲亂政的帽子，那麼台灣距離獨裁還有多遠？

更多品觀點報導

最新民調！44.3%支持vs.45.2%反對!軍購特別預算民意拉鋸 賴清德「順應民意」說遭打臉

教授怒批賴清德「把總統職位做賤」 莊瑞雄打斷引爆衝突後握手和解

