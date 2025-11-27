副議長曾俊傑籲全力爭取南星機場計畫 陳其邁:高雄首選

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副議長曾俊傑今質詢時，呼籲市長陳其邁任內最後一年、應全力爭取南星機場計畫；陳其邁答詢時也說，綜合整體條件來看，高雄(南星)是首選。

曾俊傑說，南星機場可解決三大問題，包括觀光、產業、以及最近的土石方問題，如果南星蓋機場，他相信會是三贏局面，建議市長陳其邁把握任內最後一年、全力向政院爭取。

陳其邁答詢指出，他對此案也非常期待，相信所有高雄市民都會支持，並提及南星計畫除了空域跟其他機場不會重疊，且未來還有高雄捷運、國道七號的交通優勢，對人流、物流都會有正面助益。

陳其邁認為，綜合各項條件比較，他覺得南星機場是未來交通部評估南部新機場用地的首選，他會跟政院提出高雄的優勢。

