副議長李曉鐘長年投入桃園社會公益 連續18年捐贈萬斤柳丁

副議長李曉鐘連續十八年捐贈萬斤柳丁，王明鉅副市長感謝公益行動送關懷。(新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長王明鉅二十三日上午前往桃園區，出席「寒冬送暖關懷—李曉鐘副議長柳丁捐贈」活動。王副市長表示，副議長李曉鐘長年投入桃園社會公益，已連續十八年於寒冬時節發起萬斤柳丁捐贈行動，透過與農民契作方式採購雲林柳丁，交由市府社會局分送至本市社福機構及安家食物銀行，感謝李副議長的公益行動，讓溫暖善意傳遞桃園角落。

桃園市議會副議長李曉鐘提到，捐贈柳丁的起心動念，源自於十八年前走訪雲林古坑時，聽聞果農反映收成不敷成本，因而決定以契作方式向果農採購，再將柳丁送至桃園弱勢團體，讓果農與弱勢族群都能受益。李副議長強調，公益需要更多人共同參與，期盼藉由活動拋磚引玉，吸引更多社會善心力量投入關懷行列。

社會局表示，李曉鐘副議長自民國九十六年起持續推動「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，至今已邁入第十八年。市府目前於全市南北各區設有二十多處安家實物銀行，協助媒合與分送物資，照顧有需要的家庭。歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位，與本市安家實物銀行聯繫，專線：0三-三三五0六二八，或連結「做好事公益平台」（網址：https://publicwelfare.tycg.gov.tw/），二十四小時都能便利做好事。

包括桃園市議會副議長李曉鐘、市府社會局長陳寶民、桃園區副區長邱創正及市議員參選人李凱倫及各受贈單位代表等皆一同出席。