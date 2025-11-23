割包式藏連珠炮…漁民天公爐前引爆「臟器外露」亡！最新鑑識結果曝

記者簡榮良／基隆報導

神明面前斷魂！基隆市調和街一處宮廟，今（23）日上午8時許，傳出爆炸聲響，一名88歲湯姓退休漁翁將連珠鞭炮藏在夾克內，「割包式」點燃引爆，當場後仰倒地，腹部臟器外露身亡；原先傳出有漁民身份，因此會自製簡易炸藥，不過，最新鑑識結果出爐，判定為「純連珠鞭炮爆炸」，沒有加工做成爆裂物。據悉，漁翁未婚獨居又行動不便，友人解讀他不想拖累別人，才選擇走這條路。

最新鑑識結果出爐，判定為「純連珠鞭炮爆炸」，沒有加工做成爆裂物。（圖／翻攝畫面）

上午8時許，基隆市調和街萬安堂，幾名老人翻閱報紙、喝茶聊天，氣氛一如往常，這時一名88歲湯姓退休漁翁，走到天公爐前，身上疑似綁著東西，明顯凸起，手在夾克內掏弄，下秒濃煙外竄，好幾聲巨響伴隨火光，湯翁瞬間被噴飛、仰躺在地，腹部約40公分爆裂傷，臟器外露倒臥血泊中，緊急送往長庚醫院，仍回天乏術身亡。

廣告 廣告

漁翁未婚獨居又行動不便，友人解讀他不想拖累別人，才選擇走這條路。（圖／翻攝畫面）

警方封鎖現場採證，並查訪湯姓老翁近期行蹤，發現他曾兩度到商店買鞭炮，一次買連珠炮，另一次買6枚裝煙火。由於老翁先前以捕魚為生，第一時間被懷疑懂得自行製作簡易炸藥；不過，偵五隊(刑事局)最新鑑識結果判定為純連珠炮爆炸，沒有加工做成爆裂物。

死者友人透露，湯翁早期是漁民，年邁後無力出海，行動不便，未婚又獨居，常常會到廟裡和其他人泡茶聊天，看不出任何異狀，如今發生意外，留下滿滿錯愕。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

生鏽蝸居車…綁家具出巡「1F⭢2F」畫面曝！桃園警方出手了

TWICE演唱會外釀傷！員警追緝「盜版攤販」重摔…右膝、手指滲血

我不要凍死在山上…登山「保命7關鍵」曝光！

再次拜請「天公伯仔」！林岱樺旗山造勢…嗆檢方殺人滅口：8個月斷手腳

