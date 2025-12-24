割喉案乾哥判12年「曾8字恐嚇」 死者父憂「地址曝光」淚崩：我會第1個被殺

​新北市某國中郭姓少年為替林姓少女出氣，民國112年持刀刺殺同校楊姓國中生，一審將郭及林各判9年、8年，上訴後，二審台灣高等法院23日將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年，可上訴。死者父母聽判後崩潰哭著出法庭，痛批司法保護加害者，卻凌虐被害人家屬。楊父更怒轟凶嫌態度囂張，更透露當初在警局時，凶嫌恐嚇說「等我出去你就知道」，楊父擔憂「他出來第一個被殺的可能就是我」。

​林姓女國中生前年12月與同校楊姓男學生起爭執，要求「乾哥」郭姓少年出面毆打楊生，郭持彈簧刀刺殺楊生，新北地院少年法庭依殺人罪判郭9年、林女8年，上訴後，高等法院改判郭12年、林女11年徒刑，可上訴。庭後，楊生父母激動落淚，直呼「無法接受此判決」、「別人的囝仔死不完（台語）」，楊父突然全身癱軟被攙扶離開高院。

楊父落淚表示，自己預期刑度是30年，結果最終只判11、12年，兩名凶手從來沒有跟自己道過歉，都是在法官引導下才敷衍道歉，這才是他們真正的態度。這樣要自己如何原諒、接受？

楊父激動說，《少事法》都在保護這種人，被害者通通都沒有被保護到，《少事法》是什麼惡法啊？依照《少事法》，少年服刑逾3分之1後得予假釋，也就是說判12年，服刑滿4年就可以聲請假釋，4年後就能出獄，「出來還不到18歲，繼續殺人！再進去關4年，可以無窮盡的這樣子殺人，因為他還不到18歲嘛！他出來之後還可以繼續殺人啊！法律到底要保障誰啊？」

楊父更語出驚人說，少年出獄後，「我可能就是第一個被殺的啦！因為我一直要求加重嘛。」他更透露之前凶嫌還有跟祕密證人恐嚇的事情，「當天在警察局的時候，他有恐嚇說『等我出去你就知道』，那我現在也要擔心了，等他出來我就知道了。更何況民事庭把我家的全部資料很詳細地給他們知道，這不是在逼我們嗎？我的資料全部給一個殺人犯知道欸，你叫我怎麼辦？準備去死嗎」。​

