割喉案乾哥判12年「8字恐嚇」！死者家屬崩潰地址遭曝：我會被殺

社會中心／巫旻璇報導

新北市一所國中於2023年12月25日發生震驚社會的校園命案。郭姓少年疑因替「乾妹」出頭，竟在校內持彈簧刀朝同班、就讀國三的楊姓學生連續揮刺，造成對方身中10刀，經送醫急救後仍宣告不治。新北地方法院去年9月依殺人罪，判處郭姓少年9年徒刑，涉案教唆的林姓乾妹則判8年。死者家屬認為刑責過輕提出上訴，高等法院於23日改判，將郭姓少年刑期提高至12年、林姓乾妹改為11年，全案仍可依法再提上訴。然而，判決結果未能平息家屬怒火。楊姓學生的父親更指控，案發當天曾有「秘密證人」在警局遭郭嫌恐嚇，對方嗆聲「等我出去你就知道」，令家屬至今仍深感不安。

楊姓學生的父親更指控，案發當天曾有「秘密證人」在警局遭郭嫌恐嚇，對方嗆聲「等我出去你就知道」，令家屬至今仍深感不安。









23日二審宣判當天，楊姓學生的父母在新北市議員石一佑陪同下出庭旁聽，步出法庭時情緒潰堤，當場痛哭失聲。楊父悲憤表示，這樣的結果讓他覺得「司法已經死了」，《少年事件處理法》宛如重拳，將他打得毫無還手之力，他原本預期至少30年重刑，如今卻只換來12年與11年，「用少事法敲我悶棍，還要我噤聲，我們還能怎麼辦？」。

楊父指出，郭姓少年在案發當天於警局內曾恐嚇「秘密證人」，揚言「等我出去你就知道」，如今判決出爐後，他也不免憂心，未來是否會真的等到那一天。他同時痛批，民事訴訟過程中，法院竟未遮蔽任何個資，便將家屬完整資料交付郭、林兩人，「把被害者的資料直接交給殺人犯，這不是逼我們走上絕路嗎？」楊父情緒激動地表示，假釋制度讓他長期活在恐懼之中，甚至直言一旦凶手出獄，「我可能會成為第一個被殺的人」，對未來的人身安全毫無保障，內心充滿不安與恐懼。他痛斥《少事法》過度保障加害者，卻讓被害者毫無防護，「這到底是什麼惡法？」





楊父痛斥《少事法》過度保障加害者，卻讓被害者毫無防護，「這到底是什麼惡法？」，並直言凶嫌從來沒道歉過。









楊母則以台語哽咽表示，「別人的小孩死不完嗎？」她無法理解為何還要談修復式司法，「我的孩子命都沒了，要怎麼修復？誰能把他的生命還給我？」她回憶，原本健康活潑的孩子在校園中被奪命，送醫後全身腫脹、歷經解剖，而加害者卻在法庭上持續對家屬造成傷害，讓她難以承受。

全程陪伴家屬的石一佑議員也指出，司法或許認為加害者仍有機會，但從整起案件來看，當事人毫無悔悟，正是造成家屬無法接受判決的關鍵。石一佑呼籲，立法院在推動司法改革時，必須重新檢視《少年事件處理法》的定位，究竟是在協助真心悔改的少年，還是成為逃避責任、永遠躲在保護傘下不認錯者的庇護所。

