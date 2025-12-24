割喉案乾哥「大搖大擺」走進法庭！1原因「免繳裁判費」由全民埋單

社會中心／綜合報導

新北市某國中在2023年12月25日發生一起震撼全台的校園殺人案。郭姓少年疑似為替一名「乾妹」出氣，竟於校內持彈簧刀朝同班的國三楊姓男學生連刺十刀，雖緊急送醫仍宣告不治。新北地院去年9月依殺人罪判郭少年9年徒刑，涉嫌在背後教唆的林姓乾妹則被判8年。死者家屬認為量刑過輕遂提起上訴，高等法院23日改判，將郭少年的刑度加重至12年、林女則提高為11年，目前判決仍可再上訴。宣判時，死者家屬在法庭上崩潰痛哭，直指法官「判得太輕」。不過，凶嫌郭男與其父親不服判決提出上訴，同時申請訴訟救助獲准，也意味著原本應負擔的16萬多元二審裁判費將由國庫暫代墊付，換言之，這筆費用最終由全民買單。

廣告 廣告





割喉案凶嫌「大搖大擺」走進法庭！1原因「免繳16萬裁判費」先由國庫埋單

楊父坦言長期活在恐懼之中，甚至直言若凶手日後出獄，「我可能會成為第一個被殺的人」。（圖／民視新聞）









23日二審宣判當天，楊姓學生的雙親在新北市議員石一佑陪同下進入法庭旁聽，判決結果出爐後，兩人步出法院時情緒全面潰堤，當場掩面痛哭。楊父難掩悲憤直言，這樣的判決讓他感到「司法已死」，《少年事件處理法》彷彿重擊，讓家屬毫無招架之力。他原本預期加害者至少會被判處30年以上徒刑，如今卻僅分別判處12年與11年，「用少事法狠狠敲我一棍，還要我們閉嘴，這樣我們還能怎麼辦？」楊爸爸不滿表示，兩名凶嫌進出法庭時態度毫無悔意、神情從容，「大搖大擺」，直到法官出面引導要求道歉前，兩人始終未曾主動向家屬致歉。

楊父進一步指出，郭姓少年在案發當天於警局內，曾對「秘密證人」出言威脅，放話「等我出去你就知道」，如今判決確定後，也讓他不禁擔心，未來是否真會等到那一天。他同時抨擊民事審理過程中，法院未對任何個人資料進行遮蔽，就將家屬完整資訊交付給郭、林二人，「把被害者的資料直接交到殺人犯手上，這不是逼我們走投無路嗎？」。

談到假釋制度，楊父情緒更加激動，坦言長期活在恐懼之中，甚至直言若凶手日後出獄，「我可能會成為第一個被殺的人」，對自身與家人的安全毫無保障，內心充滿不安與恐懼。他痛批《少年事件處理法》過度偏袒加害者，卻讓被害者與家屬毫無防線，直問：「這究竟是什麼樣的惡法？」。

根據《鏡週刊》報導，家屬指出刑事判太輕，民事又無法真正獲得賠償，「我們拿到的，只是一張債權憑證」，因對方名下毫無財產，完全無法執行。至於裁判費部分，因郭姓父子已取得訴訟救助，高院依民事訴訟法第110條規定，准許暫免繳納包括16萬7044元裁判費在內的各項訴訟費用，由國庫先行支付，等於實質上也讓這筆金額由全民負擔。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：割喉案乾哥「大搖大擺」走進法庭！1原因「免繳16萬裁判費」由全民埋單

更多民視新聞報導

張文金流「靠這人」領82萬！「父母背景不簡單」家世被起底

割喉案乾哥判12年「8字恐嚇」！死者家屬崩潰地址遭曝：我會被殺

懶理炎上…狄鶯證實孫安佐離台！突上傳「1片」網看傻：台灣怎麼了

