割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人

2023年聖誕節當天，在新北市發生楊姓國中生慘遭郭姓少年持彈簧刀割喉身亡的命案，郭嫌跟林姓乾妹都被收押，昨（23日）二審宣判震驚社會，高等法院昨（23日）二審宣判，2人各被判12年、11年，死者的父母對判決相當不滿，楊姓國中生的父親更爆料，案發當天「秘密證人」曾被郭嫌恐嚇嗆：「等我出去你就知道」。

楊父爆料郭嫌曾在警局恐嚇證人。（圖／中天新聞）

楊姓國中生的父母，在新北市議員石一佑陪同下到庭聽判，走出法庭時兩人情緒潰堤、痛哭失聲。楊父激動表示，這樣的判決讓他深感「台灣司法已死」，少年事件處理法把他打得「遍體鱗傷」。他無法接受這樣的結果，原本預期應判30年刑期，如今卻只有12年、11年,「用少事法把我打悶棍，還要叫我不准出聲，我們該怎麼辦？」

楊父也怒指,郭、林2人進入法庭時「大搖大擺」，從未真心道歉，都是在法官引導下才勉強致歉，他痛批法院一再強調要給予教化機會，但12年刑期過了三分之一、也就是4年2名嫌犯就可假釋，「出來還不到18歲可以繼續殺人，再進去關4年又出來，就因為還不到18歲，他們可以無窮盡的殺人」。

楊父也提到，郭姓少年案發當天在警局還恐嚇秘密證人「等我出去你就知道」，如今他也擔心「等他出來我就知道」，他也憤怒表示，民事庭把他們家的全部資料完全沒有遮蔽地給了郭、林2人，「把資料給殺人犯知道，這不是在逼我們嗎？叫我們準備去死嗎？」他痛斥《少事法》保護加害者，被害人資料卻毫無保障,「少事法是什麼惡法啊！」

楊父楊母在新北市議員石一佑的陪同下受訪。（圖／中天新聞）

楊母則以台語哽咽說出「別人的小孩死不完」，她不解為何要談修復式司法，「我的孩子命都沒有了，要怎麼修復啊，怎麼把我孩子的生命修復回來？」她悲痛回憶，原本活潑健康的孩子，活生生在學校就這樣沒了，變成腫脹的遺體，還經過解剖，凶手卻在法庭上一路欺負他們。

全程陪同兩老的石一佑議員表示，當孩子在亞東醫院用葉克膜搶救時，身體腫脹到讓人認不出來，告別式時甚至不敢讓阿嬤來看，因為孩子幾乎變得快要不認識了，對父母的傷痛是一輩子的，她指出司法認為加害者還有機會，但當事人心中根本沒有悔意，這才讓父母如此憤恨不平，她呼籲未來立委在司法改革上必須正視這個問題，少事法究竟是保護改過向善的孩子，還是保護逃避規範，永遠不認錯、躲在保護傘底下的孩子？國家應該深刻審思。

