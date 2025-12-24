割喉案二審掀議！法官問家屬「能讓兇手孝順你們？」專家怒斥：最蠢的情勒

[Newtalk新聞] 新北國中生割喉案二審後，楊姓被害學生父親透露，曾有法官詢問是否讓加害者「來孝順你們」。犯罪心理專家戴伸峰痛批，這是最傷人的情緒勒索，嚴重扭曲修復式司法。他對比北捷隨機殺人案，為阻止張文而殞命的余家昶，其母仍呼籲勿傷害嫌犯家屬，強調責任在加害者，本是展現真正的同理與修復精神。





新北校園割喉案高等法院二審於2025年12月23日宣判，儘管司法程序持續推進，但受害者楊姓學生的父親（楊爸爸）在判決後發布了一份六點聲明，字字血淚。其中在聲明的第二點中，家屬提到：「之前還有一位法官竟然問我們：『能否有機會讓他們來孝順你們？』」這句話中的「他們」，指的正是犯下重罪的「乾哥」郭姓少年與涉嫌教唆的「乾妹」林姓少女。這段發言證實了外界對於司法過程中不當言語的傳聞，也讓原本用意良善的修復式司法蒙上陰影。

廣告 廣告





針對這起震驚社會的案件與家屬遭遇，犯罪心理專家戴伸峰在其臉書「戴伸峰的犯罪心理解密」發文指出，當大眾還在北捷事件的震驚中緩步恢復時，愷愷案與新北校園割喉案這兩件原本足以引發討論的案件，卻因此失了版面。戴伸峰說明，這兩個案例雖然觸法情況不同，前者加害人適用少年事件處理法，後者則是幼童遭保母凌虐，但都呈現了極端相同的輿論與被害者家屬反應，那就是家屬深感：「法律只保護壞人（加害人），法律欺負被害人」。





戴伸峰表示，從媒體上看到新北割喉案被害者父母親的悲痛與愷愷案旁聽民眾的義憤填膺，這兩道傷痕需要的不只是時間，更需要更多專業與積極的協助才能修復，也因此「修復式司法被提出來了」。然而，針對楊爸爸聲明中提到的法官言論，戴伸峰難掩氣憤。他引述該句所謂「安慰與修復」的話：「難道你不希望以後這兩個孩子來孝順你嗎？」並嚴正指出：「請容許戴老師發個飆，這真是失格的一句話啊！你殺了我兒子？然後我還指望你來孝順？如果真的有這句話，這真的是這個世界上最愚蠢的、最傷人的情緒勒索！」





戴伸峰進一步強調，若真有這句話，發言的人應好好思考其殺傷力，「這不是修復、這是以言傷人」。他解釋，許多人誤以為修復式司法是開後門給加害者，或是強迫被害者與加害者面對面，其實不然。真正的修復式司法是在專業的保護者、促進者、支持者都在場的空間裡，讓案件的各方在自願並合意的情況下坐下來討論。





對於郭姓少年與林姓少女在修復式司法中的角色，戴伸峰指出，重點「不是認罪（那是法官的責任）、不是認錯（那是上帝的責任）、不是單純道歉」，而是加害者將自己在犯罪案件中的「責任」清楚交代與說明，解釋「為什麼我會做這件事」，直到被害者或家屬能夠接納理解。而對被害者及家屬而言，則是在完整保護的情況下，向加害者說出自己的情緒、恐懼、焦慮、沉痛，目標是讓加害者知道自己深深的被害，並共同討論修復的方式。





戴伸峰強調，真正體現修復精神的，是北捷隨機殺人案中，為制止張文而罹難的余家昶先生之母。她在喪子巨痛下，仍冷靜呼籲社會，不要傷害張嫌爸媽。戴直言，修復式司法應建立於尊重與同理，而不是將沉重的道德期待，強加在失去至親的被害家屬身上。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

史上最長寒假啟動 台師大推國際永續冬季學院與跨校實習

「殺錯 無法回頭」! 廢死聯盟逆風貼文引爆網怒 : 無辜被殺的能回頭嗎？