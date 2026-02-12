割喉案「乾哥、乾妹判刑定讞」逃死 ！受害家屬曾心碎：我會被殺

社會中心／綜合報導

新北市一所國中於2023年12月25日發生駭人聽聞的校園殺人事件。郭姓少年疑為替「乾妹」出頭，在校內持彈簧刀攻擊同班國三楊姓學生，連續刺擊造成對方身中10刀，送醫搶救仍宣告不治。一審依殺人罪判郭9年、教唆的林姓少女8年徒刑；二審改判加重為郭12年、林女11年。案件再上訴後，最高法院今認定理由不符合法定要件，裁定駁回上訴，全案定讞。













回顧本案

案情回溯至事發當日，林女前往隔壁班找熟識同學聊天時，遭楊姓學生質疑身分並要求離開。林女離去後心生不滿，轉而請郭姓少年替她出氣。郭隨即持預先藏放的彈簧刀，朝楊生頸部與胸口猛刺多下，導致對方大量失血、當場失去生命徵象，雖經葉克膜搶救仍回天乏術。兩人案後均被裁定收容。

法院認定上訴不合法 量刑維持

最高法院指出，檢方當初僅就量刑部分提起二審上訴，至第三審卻改指控二審未釐清犯意，並非合法上訴事由；另考量量刑並無違誤，裁定駁回上訴，確定維持乾哥判12年、乾妹11年定讞

2025年12月二審宣判家屬旁聽崩潰 痛批判決難以接受

去年12月二審宣判時，死者父母在新北市議員石一佑陪同下出庭旁聽，離開法庭時情緒失控痛哭。楊父悲憤表示，判決結果讓他認為「司法已死」，《少年事件處理法》使他無力反擊，原本期待至少30年以上重刑，如今卻僅得12年與11年，直言如同遭重擊卻被迫沉默。

新北少年割喉案「乾哥、乾妹判刑出爐」定讞 ！受害家屬曾心碎：凶手出來我會被殺

去年12月二審宣判時，死者父母在新北市議員石一佑陪同下出庭旁聽，離開法庭時情緒失控痛哭。（圖／民視新聞）









憂安全與個資外流 質疑制度偏袒加害者

楊父進一步指稱，案發後郭姓少年曾在警局威嚇秘密證人，如今判決確定，更擔心未來安全。他也批評民事訴訟過程中，法院未隱匿個資即將家屬資料交付對方，讓他感到恐懼與不安，並質疑假釋制度可能使家人長期暴露於風險之中，認為現行《少事法》過度保護加害者，忽視被害人權益。





