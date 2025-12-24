割喉案3年後殺人前科可塗銷？吳宗憲籲：應採更嚴格、更長觀察期

國民黨立委吳宗憲。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2023年發生震驚社會的校園割喉案後，高等法院昨昨宣判，持彈簧刀割喉的郭姓少年與乾妹2人各被判12年與11年，但死者父親昨擔心兇嫌出獄後後秋後算帳。國民黨立委吳宗憲今（24日）則指出，根據司法院草案，就算犯下殺人重罪，只要服刑完畢、「3年內」沒再故意犯罪，這個殺人前科就會被完全塗銷，因此他主張，犯下殺人等重罪的少年，應採更嚴格、更長的觀察期或附加特定條件才能塗銷。

死者父親昨在鏡頭前痛陳，郭姓少年案發當天在警局恐嚇秘密證人「等我出去你就知道」，如今他也擔心「等他出來我就知道」，民事庭把他們家的全部資料完全沒有遮蔽地給了兩名被告，「把資料給殺人犯知道，這不是在逼我們嗎？叫我們準備去死嗎？」，《少事法》保護加害者，被害人資料卻毫無保障,這是什麼惡法啊！

吳宗憲則表示，割喉案二審宣判的刑期從9年、8年，加重為12年與11年。理由是一份遲來的「審前調查報告」，科學評估證實了少年具有「高再犯風險」，需較長期矯治。他身為民意代表，更感到無比沈重的責任，因為，這原本是一場可以被攔截的悲劇。如果沒有促成校園安全、少年制度與被害人保護的實質改革。

吳宗憲指出，根據監察院的報告，行兇少年早在案發前一年，就曾因帶刀上學被檢舉。但當時警方認為「並非經常」攜帶，只依《社維法》裁罰，沒有通報少年法院，錯失保護性評估與相關處遇。

吳宗憲指出，二審的重判，是因為補做了完整的風險評估。但他們不禁要問：為什麼一審沒做？若一審就落實，量刑基礎早已不同，何須等到二審才來補破網？目前雖有量刑前調查、鑑定等評估工具，卻未明文列為「重大少年暴力案件」一審量刑「必備程序」。

吳宗憲因此主張，需將「審前調查報告」制度化，針對重大少年暴力案件，量刑前必須進行完整科學評估與處遇建議，絕不能只靠法官個人直覺。

吳宗憲也提到，他在立法院司法委員會，一再提醒司法院，「少年保護事件」和「少年刑事案件」的塗銷標準必須分開。依照司法院草案，就算犯下殺人的重罪，只要服刑完畢、「3年內」沒再故意犯罪，這個殺人前科就會被完全塗銷，對守法的家長來說，感受只有「原來犯下這麼重的罪，撐過3年就當沒事了？」這不只令被害人家屬難以接受，更是整個治安防線的破口。

吳宗憲因此呼籲，針對犯下殺人等重罪的少年，應採更嚴格、更長的觀察期或附加特定條件才能塗銷，讓法律回歸「社會防衛」的底線。多判3年，只是對司法個案的回應。但如何修補校園安全的破網、修正不合理的塗銷制度，才是我們對逝去的年輕生命，最真實的歉意與責任。

