割國旗釋憲拖8年 3人減刑輕判
獨派人士陳儀庭、陳妙婷及劉珮瑄，被控於2015年國慶日凌晨持刀剪在新北市中正橋上割破10多面國旗，新北地院一審判3人拘役20日、二審改判無罪，檢方提上訴後，2017年台灣高等法院認毀損國旗罪有違憲之虞，裁定停止訴訟、聲請釋憲，但大法官迄未審理，高院重啟審理後，「打臉」先前高院裁定，認定3人有罪，卻因訴訟遭拖延8年，依《速審法》減刑，29日判3人各拘役15日，得易科罰金1萬5000元。
對此，高檢署說，在收到判決後，研議是否提起上訴。
2015年10月10日凌晨3時，陳儀庭6人在中正橋上，分持美工刀、剪刀割破懸掛橋上的國旗10多面，還折斷旗桿，檢方起訴6人聲請簡易判決處刑，新北地院一審判6人各拘役20日，陳儀庭3人提上訴，新北地院二審認為屬言論自由，改判無罪。另3人則有罪確定。2017年承審高院合議庭認為毀損國旗罪有違憲之虞，裁定停止審理，聲請釋憲，但憲法法庭迄未審理。
高院重啟審理後，認定陳儀庭3人辯稱毀損國旗行為，屬於宣揚政治性言論，毫無理由，3人行為明顯逾越《憲法》比例原則，破壞國旗多達10餘面，原應從重量刑，但因先前合議庭裁定停止訴訟，導致案件延宕。
合議庭強調，本案第一審繫屬日為2016年8月10日，審理迄今已逾8年，訴訟程序延滯不能歸咎3人，且案件在法律及事實上相對單純，原應迅速審判，但3人因受停止訴訟，侵害其受迅速審判之權利，且情節重大，依《速審法》規定減刑，判處3人各拘役15日。案件可上訴。
