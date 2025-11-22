割地、裁軍！ 川普逼烏克蘭「感恩節」停火 疑斷情資&軍援

烏俄戰爭已經打了超過3年，美國總統川普為了逼烏克蘭，同意他提出的「28點和平計畫」，傳出削減情資共享和武器供應作為手段，對烏克蘭下達通牒。川普要求烏克蘭在下週四，也就是美國的感恩節前，必須簽署和平計畫。只是烏克蘭總統澤倫斯基回應，他願意和美國合作，不過也強調絕對不會背叛烏克蘭。

美國總統川普希望烏克蘭總統澤倫斯基，在28日感恩節前，簽署「28點和平計畫」。(圖／達志影像美聯社)

自由歐洲電台採訪團隊在烏克蘭執行跟拍任務時遇險。當團隊的座車轉彎時，副駕駛座突然爆出火花並瞬間竄出煙霧，車上所有人不得不緊急跳車逃命。自由歐洲電台特派Serhiy Horbatenko表示，他們的車輛遭到俄羅斯無人機擊中，當時他們正準備進入利曼市。雖然車上人員都還活著，但一名來自美國的牧師臉部受傷。

在烏俄衝突持續之際，美國總統川普對烏克蘭施加壓力。根據路透社報導，川普為了迫使烏克蘭停火，以削減情資共享和武器供應作為施壓手段，希望基輔能在下週四（感恩節）前簽署華府提出的「28點和平方案」。這項和平方案包含烏克蘭難以接受的條件。

CNN主播Kim Brunhuber指出，方案要求基輔進行重大領土割讓，包括承認克里米亞、頓內次克和盧甘斯克區域為實際俄羅斯領土，同時將札波羅熱和赫爾松區域的前線凍結。此外，烏克蘭還需放棄加入北約的計畫，並將武裝部隊規模縮減到60萬人以內，且在100天內舉行新一輪選舉，以換取安全保證。

川普對此表示，烏克蘭「總有一天要接受某些事情」。針對設定的回覆期限，川普認為感恩節是一個適當的時間點，但也表示如果事情進展順利，期限可以延後。

對於美國提出的和平方案，俄羅斯總統普欽給予肯定，稱這可以成為和平的基礎。而烏克蘭總統澤倫斯基則在社交平台X上宣布，他與美國副總統范斯通話將近1小時，並坦言這是烏國史上最艱難的時刻。澤倫斯基表示願意和美國合作，但絕對不會背叛烏克蘭。

