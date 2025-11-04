



彰化醫院舉行「烙畫有情・仁心無界」烙畫聯展，周宗立先生的妻子看上「多情玫瑰」的畫作，周宗立想送給妻子；另外，邱伯達先生喜歡「初心」的作品，希望捐給彰化醫院。這2幅畫作同為林佩慧所畫，她願意割愛，同時將所得4萬8千元捐給喜願家園，他們今天聚在彰化醫院，舉行簡單的捐贈，一起循環愛的力量。

周宗立表示，他和妻子日前在彰化醫院藝術走廊賞畫時，喜歡玫瑰花的妻子非常喜歡「多情玫瑰」的畫作，他連絡畫者林佩慧，得知畫作所得將捐給收容精神障礙者的喜願家園，他覺得太有意義了，不僅可以將畫作送給妻子，讓妻子歡欣，還能行善。

邱伯達是宏恩基金會董事，他對於「初心」的畫作畫出蓮花的純潔甚是喜愛，覺得放在醫院更顯適切，勉勵醫院秉持初心服務病人，所以他買下此畫轉送彰化醫院。

割愛「多情玫瑰」畫作捐所得 烙畫連結愛

彰化醫院院長賴仲亮指出，將把畫作放在醫院的公共空間，提醒醫護本著初心照護所有病人，而美麗的畫作也能撫慰病人心靈。

將畫作所得捐給喜願家園的林佩慧表示，捐贈只是略盡綿薄之力，她感謝購畫者給她捐獻的機會，也特別感謝中華民國烙畫藝術協會理事長廖淑芬教她學習烙畫，豐富她的生活。

烙畫是利用溫度的高低及加熱時間的長短，以不同的技法，使木材等材料產生不同的碳化，成就不同的色澤及立體的層次。此次烙畫展9月起在彰化醫院展出，是中華民國烙畫藝術協會首度在彰化縣展出。

