「割聲帶拔爪」273犬慘淪無聲商品 縣府拔官設專線緊急救援

「人人犬舍」淪虐犬地獄！273犬無聲吠叫，任職13年官員遭拔職。(圖／TVBS)

苗栗縣「人人犬舍」273隻犬隻中九成以上被割聲帶、拔除狼爪，許多母犬因長期繁殖導致乳房嚴重下垂。此事件引發動保人士強烈抗議，苗栗縣長鍾東錦已究責相關人員，包括將任職13年的動防所長張俊義拔官降職為專員。為防止監督單位與業者勾結，縣府將設立通報專線，並規劃在收容所旁增設「陽光樂園」，讓這些受虐犬隻能重獲自由奔跑的機會。

此事件引發動保人士強烈抗議。(圖／民眾提供)

這些來自苗栗公館「人人犬舍」的受害犬隻，包括貴賓犬、吉娃娃、雪納瑞等多種小型犬種，目前被安置在收容所籠內，因被割除聲帶而無聲吠叫。這些犬隻遭到犬舍獸醫老闆謝明偉施以割聲帶、拔狼爪等殘忍對待，其中甚至有一隻迷你杜賓犬缺少一條腿。這273條生命雖然已經脫離虐待環境，但要為牠們尋找新家仍是一大挑戰。

縣長鍾東錦已究責相關人員，包括將任職13年的動防所長張俊義拔官降職為專員。(圖／TVBS)

針對此事件，苗栗縣長鍾東錦呼籲民眾踴躍認養這些犬隻，成為「汪汪隊長」。同時，為了解決問題根源，鍾東錦已採取一系列懲處措施。農業處長陳樹義已自請處分，任職動防所長13年的張俊義遭拔官，其他相關人員也因疏失被提報考績委員會懲處。

遭到犬舍老闆謝明偉施以割聲帶、拔狼爪殘忍對待，甚至有一隻迷你杜賓犬缺少一條腿。(圖／民眾提供)

更嚴重的是，調查發現可能存在關說事件。在稽查過程中，謝姓獸醫曾在現場提到要請課長吃飯，顯示監督單位與業者之間可能有不當往來。為防止類似情況再次發生，苗栗縣府宣布將設置獨立督察機制，並開通「汪汪隊長」通報專線，讓民眾可以直接向縣府陳情動保問題，避免監督單位與業者互通勾結。

苗栗縣府也規劃在收容所旁增設「陽光樂園」讓籠內的犬隻能夠奔跑、曬太陽，重新感受自由。(圖／TVBS)

此外，苗栗縣府也規劃在收容所旁增設「陽光樂園」，開闢草地空間，讓這些長期被關在籠內的犬隻能夠奔跑、曬太陽，重新感受自由。人人犬舍第一批85隻已結紮的高齡犬將於11月19日下午1時30分起開放民眾認養，被按下「無聲鍵」狗狗即將迎來新生，如果大家願意，請伸出手，帶牠們回家。

